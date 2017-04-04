Метро Киева, Харькова, Днепра. Меры безопасности не за горами

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга привел в действие террорист-смертник. Такие предварительные данные российского следствия. Сообщается, что личность террориста установлена. Якобы это уроженец Средней Азии, который имел связи с сирийскими боевиками.

Около 14:00 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в вагоне метро произошел взрыв. По последним данным, в результате погибли 11 человек, а 45 госпитализированы. Украинцев среди пострадавших нет.

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В связи с терактом полиция трех украинских городов, где есть метро, – Киева, Харькова и Днепра – переходит на усиленное патрулирование. Охрана подземки будет усилена дополнительными нарядами Национальной полиции и бойцами Национальной гвардии. Такие меры безопасности продлятся до 15 мая, то есть до завершения песенного конкурса Евровидение, который пройдет в Киеве.

Достаточно ли сил и средств для усиления безопасности в метро столицы, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы директор Департамента коммуникации Национальной полиции Ярослав Тракало.

Ярослав Тракало/Facebook Ярослав Тракало. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Які додаткові заходи безпеки застосовуються?

— В першу чергу йдеться про посилення патрулювання на станціях метрополітену. Тобто три міста України — це Харків, Дніпро і Київ, де є станції метрополітену, там будуть задіяні додаткові наряди поліції. Також будуть залучені кінологи, вибухотехніки і військовослужбовці НГУ.

Коли розпочинаються додаткові перевірки?

— Вони розпочалися вже і це не перевірки, це посилення нарядів поліції, які патрулюватимуть. Ми закликаємо громадян поставитися з розумінням до цього, зважаючи на ту ситуацію, яка вчора трапилася в Санкт-Петербурзі в Росії. Вони розпочалися вже і триватимуть до середини травня, до закінчення Євробачення, яке проходитиме в Україні.

Вчора, за дорученням керівництва Нацполіції було вчора дано відповідне доручення, наразі ми формуємо склади цих патрулів, я думаю, що сьогодні-завтра всі люди побачать і відчують це посилення.

Чи будуть встановлювати рамки металошукачів або оглядати підозрілі речі?

— Безумовно, тому ми закликаємо громадян поставитися з розумінням, якщо правоохоронці підходитимуть і принаймні проситимуть пред'явити документи чи показати вміст якихось великогабаритних речей. Кінологи працюватимуть, вибухотехніки працюватимуть, людей, можливо, проситимуть показати свої речі. Зважаючи на ту ситуацію, яка сталася в Санкт-Петербурзі, ми просимо, щоб всі поставилися з розумінням. Крім того, якщо люди будуть помічати якісь речі, залишені без нагляду, ми просимо їх не торкатися і негайно звертатися до працівників поліції і повідомляти про них.

Чи є якісь нормативи? Скільки взагалі поліцейських повинно знаходитися на станції? І до кого звертатися, якщо в полі бачення нема поліції?

— Поліція є на кожній станції метрополітену, можна безумовно звертатися як до поліції, чергового, так і до співробітників метрополітену, телефонувати на лінію 102. Я не думаю, що це буде проблемою, поліція є завжди.

Так чи є нормативи?

— Це оперативна інформація, я не можу її розголошувати. Можу лише сказати, що на більших станціях метрополітену поліцейських буде більше, на менших, можливо, менше.

А інші транспортні маршрути якось теж будуть посилюватися? Або це торкнеться лише метрополітену?

— Наразі йдеться про ті міста, де є станції метрополітену, але, безумовно, ми зараз напрацьовуємо план заходів, бо у нас буде проведено Євробачення, і ми будемо патрулювати інші транспортні маршрути — наземні.

До кінця Євробачення в країні є підвищена терористична загроза?

— Оскільки наша країна перебуває у стані війни, така загроза є завжди. Але українські правоохоронці постійно аналізують ситуацію як в Європі, де останнім часом трапляються теракти, так і Росія не є винятком. Тому ми намагаємося працювати на упередження.

Після терактів в європейських містах, після теракту в Санкт-Петербурзі, ми чуємо про те, що посилюються заходи безпеки. Здавалося б, куди вже посилити? Чи спочатку підвищують, а потім знову послаблюють?

— Ще раз повторюю, що ситуація така, що ми намагаємося докладати всіх зусиль, щоб працювати на упередження. Ми працюємо в посиленому режимі постійно, наразі ще будуть залучатися кінологи та вибухотехніки, бо маємо ту ситуацію, що сталася вчора в Санкт-Петербурзі.

Ощутимо ли усиленное патрулирование в харьковском метрополитене, сообщил в эфире специальный корреспондент "ГС" Юрий Ларин.

Ви вже проїхалися в метро? Відчутні додаткові заходи безпеки?

— Так, я вже навмисне заходив в метрополітен, щоби перевірити, чи відповідає дійсності повідомлення, яке вчора пізно ввечері з'явилося на сайті обласного управління поліції про посилення заходів безпеки у метрополітені. За даними обласного главку, на 30 станціях харківського метрополітену будуть чергувати близько 300 працівників батальйону патрульної служби з обслуговування метрополітену, батальйону поліції особливого призначення, районних відділів та управління патрульної поліції Харкова. На прилеглих до виходів з метрополітену ділянках будуть зосереджені патрулі піші, автопатрулі, і вони максимально будуть наближені до цих виходів. За необхідністю, як повідомляли обласні поліцейські, будуть задіяні працівники кінологічної служби. Будуть перевірятися документи, підозрілі габаритні валізи та пакунки. Сьогодні зранку я зайшов о 7:40 на станцію метро "Університет", зайшов з боку "стєкляшки" — місцеві зрозуміють, звідки — і вийшов з виходу, який вбік університету. Підкреслю, інформація актуальна станом на 7.40-7.45. Я не побачив ані навколо станції метрополітену, ані в самому метрополітені, ані на будь-якому з виходів жодного поліцейського. На турнікетах на цей час, на 7.40, знаходилися традиційно контролери. Жодного поліцейського я не побачив. Як навмисно, на станції "Університет" було кілька чоловіків — я відзначу, що це лінія, яка веде до найбільшого в Східній Європі ринку — з величезними клітчастими сумками, очевидно, їх ніхто не перевіряв. На жаль, мушу констатувати, що не завжди плани співпадають з дійсністю. З розмов з прес-службою обласного главку, сьогодні ці заходи безпеки таки будуть введені, але зранку було саме так, як я розповідаю.

А люди не побоюються користуватися метро, враховуючи заяви про посилений рівень безпеки?

— Якогось помітного нервування чи побоювання, я не побачив. Людей, як і звичайно, великий потік, центральні станції завантажені. Люди їдуть на роботу, на навчання, додому.

Ранее директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире "ГС" заявил, что на фоне международных событий такие вспышки террора очень негативно влияют как на общемировой порядок, так и на безопасность на национальном и и международном уровне.

Эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции не сделало ее работу качественней, а судьи уважают права преступников больше, чем потерпевших.