Сексапил №6. Надутые женщины мексиканских наркобаронов

РИА Новости Украина

Накаченные грудь, ягодицы и губы. На пару ребер меньше для узкой талии. Черные длинные волосы… Таковы "надутые куклы Кульякана" (buchones de Culiacán) – женщины, изменяющие свое тело с помощью хирургии, которые или оплачиваются мексиканскими наркобаронами, или делаются специально с целью им понравиться.

Мексиканская поговорка гласит: "Лучше прожить 5 лет, как царь, чем 50 – как вол". По словам мексиканского философа Хуана Карлоса Айала (Juan Carlos Ayala), эта фраза отражает всю культуру "нарко", укоренившуюся в таких провинциях, как Синалоа (Sinaloa) – "в колыбели наркоторговли" в стране. Именно здесь университетский профессор наблюдал появление "надутых кукол Кульякана", тесно ассоциируемых с наркоторговцами столицы Синалоа.

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"Так называют женщин, которые оплачивают пластические операции, чтобы избавиться от части своего тела или, напротив, накачать (силиконом) ягодицы, грудь, губы. Они носят весьма вызывающую и дорогую одежду, накладные волосы, ногти и ресницы. Иногда они работают "в эскорте", а иногда и сами приторговывают наркотиками. Со временем они сформировали однозначный образ подруг или активных сообщниц преступников", — пояснил Айала в интервью Sputnik.

Barbie, instagram Модель - Barbie

По его мнению, эти женщины не боятся публичности, хотя и знают, что сильно рискуют. Некоторые случаи являются показательными: например, убийство Юрианы Кастильо (Yuriana Castillo), жены легендарного киллера по прозвищу "Китайская язва" (Chino Ántrax), сразу после его задержания.

Согласно Айала, научному сотруднику Автономного Университета Синалоа (Universidad Autónoma de Sinaloa), термин "buchonas" произошел от испанского слова "buche", что означает зоб – это часть шеи, которая раздувается и воспаляется при заболеваниях щитовидной железы, вызванной нехваткой йода в организме. Йода часто не хватает в горных районах страны, где изначально обосновались наркоторговцы.

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"При болезни щитовидной железы и воспалении зоба они спускались в города (к врачу) и хвастались напоказ своими деньгами. Отсюда возникло их прозвище "buchones", которое перешло и на их женщин – "buchonas"", объяснил ученый.

Karla Contreras /taringa.net Karla Contreras

В своей исследовательской работе Айала заключает, что выставление напоказ этого "вычурного" стиля приводит к дальнейшему укоренению культуры насилия в мексиканском обществе.

"С января этого года до настоящего времени уже зафиксировано 410 убийств в Синалоа, штате с населением три миллиона человек. Насилие становится обыденным", считает он.

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Философ отметил, что многим молодым людям кажется, что роскошная жизнь, которую дает наркоторговля, дает и положение в обществе, что приводит к "предрасположенности к преступности".

Кроме того, профессор отметил, что изменение роли женщины в современном мире также отражается в мире организованной преступности, в котором когда-то жены наркоторговцев занимались только домом и детьми.

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"Они уже не желают довольствоваться статусом подружки, которая живет за их счет. Не хотят они и теряться в толпе – они хотят выделяться. "Куклы" стали частью культуры Синалоа, которая уже перетекает в другие части Мексики", отметил он.

farandula, instagram Модель - farandula

В социальных сетях можно встретить профили женщин, которые следуют этому стилю "надутых кукол". Некоторые аккаунты рекламируют одежду, косметику, парикмахерские услуги, продвигают моделей.