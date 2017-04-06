В больницах Петербурга остаются 55 пострадавших при теракте в метро

Alexander TARASENKOV / AFP

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В больницах Санкт-Петербурга остаются 55 пострадавших при взрыве в метро, состояние троих оценивают как крайне тяжелое, шестерых – как тяжелое, сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций минздрава РФ Олег Салагай.

В понедельник, 3 апреля, около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли.

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"К настоящему моменту в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжают оставаться 55 пострадавших в результате взрыва в метро. Состояние троих из них оценивается медиками как крайне тяжелое, еще шестерых – как тяжелое", — сказал Салагай.

По его словам, началась выписка пострадавших. По его данным, во вторник был выписан один человек, в среду до конца дня будет решен вопрос о выписке еще одного пострадавшего.

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СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным российского СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии, гражданин РФ Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Именно он, по данным следствия, сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.