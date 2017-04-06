Взрыв в Петербурге: следствие и усиление мер безопасности

РИА Новости Украина

Правоохранители продолжают расследование произошедшего в понедельник в петербургском метро взрыва, следователи провели обыск по месту жительства предполагаемого исполнителя теракта Акбаржона Джалилова и прорабатывают версию о его возможных сообщниках.

Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил требования к транспортной безопасности, в том числе объектов метро, а также распорядился создать группы быстрого реагирования для защиты метрополитена.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, при взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбарждона Джалилова. В больницах остаются 55 пострадавших.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, уроженец Киргизии Джалилов сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

В среду, следователи установили место жительства предполагаемого исполнителя теракта Акбаржона Джалилова, в его жилище проведен обыск.

"Точно установлено место жительства Акбаржона Джалилова, совершившего, по данным следствия, взрыв в вагоне метро. В его жилище уже проведен обыск. На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком", — сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко после оперативного совещания, которое провел глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

При этом накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что при обыске оперативники не нашли следов взрывчатых веществ, а также возможных частей взрывных устройств, не обнаружена и экстремистская литература.

К настоящему моменту допрошены более 40 человек из числа очевидцев, сотрудников метрополитена и членов поездной бригады, изъято большое количество предметов, записей с камер видеонаблюдения, которые подробно изучаются следователями и тщательно анализируются экспертами и криминалистами, сообщила Петренко.

Кроме того, глава Следственного комитета поручил проверить все данные о Джалилове, в том числе отработать его связи с возможными соучастниками из террористической группировки "Исламское государство".

REUTERS Ruslan Shamukov Взрыв в метро

Как сообщал ранее источник агентства, следствие не исключает наличие сообщников у террориста, взорвавшего бомбу в петербургском метро.

"Сейчас активно прорабатывается версия о том, что подозреваемый в подрыве действовал не один. Кто-то мог поставлять ему элементы для взрывчатки, обеспечить ее провоз, обеспечить ему место для работы над ней, а также организовать сам план теракта", — отметил собеседник агентства, уточнив, что это лишь одна из рабочих версий.

Как стало известно ранее, предполагаемый исполнитель теракта 22-летний Акбаржон Джалилов "в 2011 году, по достижении 16-летнего возраста, получил паспорт гражданина Российской Федерации и с того времени постоянно проживал на территории РФ".

Родственники Джалилова не верят в его причастность к взрыву.

"Акбаржон не был женат. Я слышала, что он служил в российской армии. Не думаю, что отслуживший в армии парень пойдет на такое. Я очень удивлена. Он разумный парень, окончил школу имени Токтогула. Он уехал в Россию пять-шесть лет назад", — приводит в среду киргизское радио "Азаттык" слова тети подозреваемого Дилабзо Джалиловой.

Эти сведения СМИ подтвердили и другие родственники. "Мы слышали, что он получил российский паспорт, отслужил в российской армии. Одевался современно. Мы не можем поверить, что из него получился террорист", — отметили они.

Родственники Джалиловых также сообщили, что накануне на допрос в госкомитет нацбезопасности Киргизии вызывали шестерых членов семьи: отца Акрамжона, мать Одинахон, старшую сестру, 17-летнего младшего брата, а также двух братьев отца. Всех их впоследствии отпустили.

Родственники признают, что не видели племянника уже два-три года, так как он все время жил в России, но не могут понять, как случилось, что скромный трудолюбивый парень из их семьи стал экстремистом.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что установлены личности всех погибших в результате взрыва в вагоне петербургского метро. Ведомство опубликовало список жертв взрыва, в котором значатся 13 человек.

"Что касается Акбаржона Джалилова, который, по данным следствия, привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда, его личность подтверждена итогами экспертизы ДНК. Также в ближайшее время с участием родителей, которые уже допрошены, будет проведена процедура его познания", - сказала она.

По последней информации, в настоящее время в больницах Санкт-Петербурга находятся 55 человек, госпитализированных после взрыва в метрополитене.

"В настоящее время остается в стационаре 55 пострадавших. Рассматривается вопрос о выписке еще одного пострадавшего", — сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина в своем микроблоге в Twitter.

В числе пострадавших при взрыве в метро Петербурга 19 человек из 14 регионов РФ и четыре человека из трех зарубежных стран — Белоруссии, Латвии и Узбекистана.

"По информации комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, в результате теракта, произошедшего 3 апреля в петербургском метрополитене, в числе пострадавших 19 человек из 14 регионов России и четыре человека из трех зарубежных стран (Белоруссии, Латвии и Узбекистана), в числе погибших – один гражданин Казахстана и одна жительница Ленинградской области. Остальные пострадавшие и погибшие – жители Санкт-Петербурга", - сообщил городской комитет по внешним связям.

В настоящее время организовано взаимодействие с представителями других регионов России и консульскими учреждениями зарубежных стран. Также установлена связь с родственниками погибших и пострадавших, оказывается содействие в решении всех вопросов по пребыванию в Петербурге.

В комитете напомнили, что из средств бюджета Петербурга, а также средств федерального бюджета членам семей погибших и пострадавшим гражданам будет выплачена материальная помощь, вне зависимости от региона проживания и гражданства.

После произошедшего вновь был поднят вопрос об обеспечении безопасности на транспорте, в частности, в метро. Как сообщил глава Ространснадзора Виктор Басаргин, ведомство ведет проверку метрополитена Санкт-Петербурга.

"Оперативный штаб и в центральном аппарате, и в территориальном органе сформированы были 3 числа. Проверка идет. Сегодня мы уже выезжаем. (Началась проверка — Ред.) 3 апреля", — сообщил Басаргин в кулуарах коллегии Минтранса РФ.

В среду глава правительства Дмитрий Медведев утвердил требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе к антитеррористической защищенности объектов метрополитена, соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

Данные требования определяют систему реализуемых мер, направленных на защиту объектов транспортной инфраструктуры метрополитенов от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения актов незаконного вмешательства.

"Принятые решения будут способствовать повышению эффективности функционирования государственной системы противодействия терроризму", — подчеркивается в сообщении Кабмина.

Как сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович, постановление правительства о безопасности метрополитена учитывает все обстоятельства теракта в Санкт-Петербурге и направлено на минимизацию рисков повторения таких событий. Он рассказал, что этот документ готовился в течение нескольких месяцев и учитывал все современные технологии, все современные требования к безопасности движения и безопасности пассажиров на линиях и станциях метрополитена.

"После событий, которые произошли буквально несколько дней назад в Санкт-Петербурге, после теракта, который произошел в перегоне между двумя станциями метрополитена, мы проверили, соответствует ли документ тем обстоятельствам, которые сопутствовали этому случаю, и еще раз подтвердили, что все установленные документом требования учитывают данные обстоятельства и их полноценная реализация будет способствовать минимизации вероятности повторения подобных случаев", — сказал Дворкович журналистам.

Кроме того, премьер-министр Дмитрий Медведев также распорядился создать группы быстрого реагирования для защиты метрополитена от незаконного вмешательства, а также в течение трех месяцев провести оценку уязвимости метрополитена.