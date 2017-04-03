Полиция переходит на усиленный режим работы в Киеве, Днепре и Харькове

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Полиция в трех городах Украины, где есть метро — Киеве, Харькове и Днепре, переходит на усиленный режим работы до 15 мая, сообщила в понедельник пресс-служба Национальной полиции.

"В связи с событиями на территории РФ, связанные со взрывами в метрополитене в городе Санкт-Петербург, полиция трех городов, где есть метрополитен — в Киеве, Харькове и Днепре — переходит на усиленный вариант несения службы. Соответствующее поручение дано руководством Национальной полиции Украины", — говорится в сообщении.

Такие меры безопасности продлятся до 15 мая, то есть до завершения песенного конкурса Евровидение-2017, уточнили в полиции.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 10 человек погибли, 37 госпитализированы. Еще один взрыв, на станции "Площадь восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению бомбы.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.