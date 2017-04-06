В КГГА представили культурную программу к Евровидению

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Посетителей песенного конкурса Евровидение, который в этом году пройдет в Киеве, ожидают шоу в формате 3D-маппинг, развлекательные локации, Kyiv art week и много других мероприятий, сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

Также, по его словам, все работы в рамках подготовки к Евровидению будут выполнены в сроки.

"Все работы, запланированные к Евровидению, будут завершены в срок. Они определены в распоряжении КГГА… и мы двигаемся по плану. Кроме того, мы готовим много интересного для киевлян и гостей города. Официальными локациями город не занимается, однако будут организованы развлекательные зоны на Софийской, Троицкой, Контрактовой, Почтовой площадях, в Национальном историко-архитектурном заповеднике "Киевская крепость". Также будет проведена неделя современного искусства Kyiv art week и показ 3D-маппинг-шоу", — рассказал Резников, слова которого приводит пресс-служба КГГА.

В мэрии ожидают, что в течение двух недель в Киеве прибудут 20 тыс иностранных туристов и в 2-3 раза больше внутренних, которых встретят разнообразными развлекательными программами.

Резников отметил, что изюминкой локации на Софийской площади станет сцена, украшенная зеркальными конструкциями и оснащенная большим экраном, расположенным в перспективе в 90 градусов, благодаря чему увеличивается угол обзора. Фан-городок будет разделен на культурно-художественную и информационно-справочную зоны, зону отдыха, развлечений, фуд-корты, фотозону.

На Троицкой площади пройдет презентация лучших образцов национальной музыки, современных произведений музыкального и театрального искусства, ознакомление киевлян и гостей города с украинской культурой. Также здесь пройдут концерты классической музыки с участием оркестра театра оперетты, выступления джазовых музыкантов и народных коллективов. Здесь будут фуд-корты, мастер-классы, выставки, детские развлечения, фотозона, туристический информационный центр.

"На Контрактовой площади будет культурно-художественный проект Feel Ukraine — "Почувствуй Украину". В обустройстве площадок и всех его зон будут использованы мотивы украинской вышивки. Каждый день будет посвящен отдельной теме: день джаза, день мастеров, день украинской литературы, день изобразительного искусства, день костюма и украшений и тому подобное. Кроме выступлений артистов будут проходить выставки и мастер-классы, которые будут сопровождаться видеофильмами на экранах сцены. Будет работать большая детская зона, в которой постоянно будут происходить активности. В рамках работы развлекательной зоны будет проходить фестиваль "В поисках made in Ukraine", — рассказал Резников.

По его словам, на Почтовой площади реализуется культурно-художественный проект "Евровидения: Ретроспектива".

"В Национальном историко-архитектурном заповеднике "Киевская крепость" будет развлекательная зона "Первый киевский пленэр Kyiv art fort 2017". Главная идея проекта — использование оборонительного сооружения для формирования мирной художественной платформы. Днем сооружения будут работать "внутри", формируя уникальное арт-пространство для выставок, презентаций и встреч. Вечером — "наружу" — как сферические экраны. Запланирована встреча общественных и культурных деятелей с бойцами АТО, которые находятся на лечении и реабилитации в Главном военном клиническом госпитале. В день празднования Дня Европы пройдет благотворительная выставка-аукцион в поддержку раненых бойцов АТО", — сообщил зампредседателя КГГА.

Также гости Евровидения смогут посетить неделю современного искусства Kyiv art week. В рамках недели запланировано участие 6 музеев, более 20 галерей Украины и других стран.

Также в рамках Kyiv art week будут задействованы: платформа культурных инициатив "Изоляция", бизнес-центр "Торонто-Киев", "Институт проблем современного искусства" и другие. Подтверждено участие в фестивале фешн-блока, который будет координировать Ukrainian Fashiоn Week.

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"Кроме того, запланирован культурно-художественный проект показа 3D-mapping-show "Kiyv Light Fest" — международный фестиваль света и медиаарта. Вопрос локаций фестиваля еще согласовывается, среди возможных вариантов — Контрактовая, Почтовая, Михайловская площади, парк Киото", — добавил Резников.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.