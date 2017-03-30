Скандальное Евровидение. Вероятность приезда Самойловой сохраняется - Коваль

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Страсти по Евровидению-2017 не утихают. Несмотря на то, что СБУ официально запретила участнице от РФ Юлии Самойловой пересекать украинскую границу, в Европейском вещательном союзе (EBU) намерены добиться участия россиянки в песенном конкурсе. В качестве альтернативы EBU предложил официальным трансляторам Евровидения в РФ, "Первому каналу" дистанционное участие Самойловой в Евровидении, но уже получил отказ.

Читайте также: Цены вверх! Как Киев готовится к Евровидению

После этого в интервью швейцарским СМИ глава EBU Ингрид Дельтенре заявила, что Украине могут грозить санкции из-за запрета въезда представительницы РФ. Дельтенре выразила сожаление, поскольку, по ее мнению, Евровидение якобы используется "для политических игр власти".

"Конкурс песни Евровидение должен радовать миллионы людей и объединять, он не должен использоваться, чтобы настроить их друг против друга", — отметила гендиректор EBU.

О том, почему EBU всеми силами пытается добиться участия Российской Федерации на Евровидении-2017 РИА Новости Украина рассказал музыкальный продюсер Валентин Коваль.

С чем, на ваш взгляд, связана такая настойчивость организаторов Евровидения?

— Вещательный союз заинтересован в том, чтобы все страны были представлены на песенном конкурсе. Это желание вполне естественно. Для EBU первоочередной важностью является соблюдение традиций из года в год. Поэтому он точно будет прилагать все возможные усилия, чтобы сохранить всех участников.

Вместе с тем "Первый канал" уже отказался от предложения дистанционно транслировать выступление Юлии Самойловой. Возможно ли, что причина активности EBU кроется в нежелании терять многомиллионную аудиторию в РФ?

— Количество зрителей, которые посмотрят Евровидение в России или любой другой стране вряд ли скажется на финансовом состоянии оргкомитета конкурса. Как правило, страна-участник платит взносы за право показа Евровидения, а также за возможность отправить на конкурс участника. Если одна из сорока стран-участниц Евровидения откажется от трансляции или участия, вряд ли это серьезно скажется на финансовой картине внутри Европейского вещательного союза. Из года в год разные страны отказываются от участия в Евровидении — по экономическим, из-за отсутствия интереса к проекту, другим причинам, но ЕВС от этого ни холодно, ни жарко.

Как думаете, согласится ли РФ на то, чтобы Юлия Самойлова дистанционно принимала участие в Евровидении-2017?

— В сложившейся ситуации наиболее правильным решением для России было бы предложить какого-нибудь другого участника. Только так можно сохранить какую-то позитивную историю. К сожалению, в Евровидение вмешалась политика, о музыке здесь уже не идет речи.

Возможен ли вариант, что украинская сторона сделает исключение для Юлии Самойловой и на дни конкурса разрешит ей пересечение границы?

— Такая возможность сохраняется всегда. Как правило, существуют вторые, третьи уровни договоренностей, интересы и т. д. Но здесь дело уже в другом — украинская публика будет замечать такие вещи. У нас уже есть большой процент людей, которые положительно отнеслись к тому, Украина не пускает эту девушку на Евровидение. Если Самойлову все-таки пустят, эти люди уже будут настроенны определенным образом. Думаю, что для изменения позиции Украины должно произойти действительно нечто важное.

Может ли Европейский вещательный союз каким-либо образом оказывать влияние на решение украинской стороны по данному вопросу?

— Организаторы дистанцировались и дали понять, что им, конечно, грустно по этому поводу, но он не в праве давать указания государственным службам в странах-участницах Евровидения.

Случались ли ранее в истории Евровидения конфликты на подобие недопуска на конкурс Юлии Самойловой?

— Насколько я знаю, только в 2009 году песня, которая должна была представлять Грузию, была дисквалифицирована из-за двусмысленного в политическом смысле названия.

Почему песенный конкурс Евровидение в последние годы стал настолько политизирован?

— К сожалению, сейчас политика вмешивается практически во все сферы жизни. Мы живем в эпоху, когда социальные сети диктуют повестку дня. Всегда та или иная напряженность на континенте сказывалась на крупных европейских проектах. Нынешняя ситуация далеко не нова.

Несмотря на то, что украинские организаторы Евровидения-2017 задумали масштабный проект принятия конкурса в Киеве, на данный момент все находится только на стадии совещаний. Успеют к сроку?

— Думаю, да. У нас умеют делать быстро и хорошо, тем более, что основные технологии приедут из Европы.