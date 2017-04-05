Спецкор: перемирие в Донбассе - это звук нового обстрела

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Жители Авдеевки целую неделю находились без электроэнергии, но во вторник, 4 апреля, эту проблему наконец удалось решить. В то же время ополченцы 3 апреля 48 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции (АТО). Двое украинских военнослужащих погибли и пятеро получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Как живут прифронтовые города на Донбассе, и что происходит непосредственно на линии соприкосновения, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

Что известно? Удалось ли восстановить электроснабжение города?

— Да, действительно, были продолжены ремонтные работы в районе Авдеевки. И, в общем-то, ситуация способствовала этому, несмотря на то, что обещанное перемирие, как мы знаем, не состоялось. Но, тем не менее, в районе Авдеевки сегодня стреляли меньше, и ремонтники смогли приступить к своим обязанностям. И на данный момент электричество начинает поступать в город. По крайней мере, прогнозы как в мэрии города, как руководства Авдеевского Коксохима весьма обнадеживающие. И считается, что в ближайшее время свет все-таки должен появиться.

Собственно, что можно говорить по Авдеевке в принципе на данный момент. Благодаря наступившей весне, благодаря тому, что люди, оставшиеся там, это действительно оптимисты, привыкшие к жизненным трудностям. В общем-то, там идет обычная для прифронтового города жизнь. Там проводятся даже какие-то городские мероприятия. То есть нельзя говорить, что в Авдеевке сейчас катастрофа. Хотя все может измениться в любой момент.

Есть сообщения от Минобороны, что за минувшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, пятеро ранены. Также известно, что в госпитале умер раненый 2 марта под Авдеевкой военный. Насколько удается сохранять режим тишины?

— Тут очень важно понимать, с чем сравнивать. Если говорить о том, что было до 1 апреля, то, безусловно, стало несколько тише и спокойнее на всей линии разграничения. Если же говорить о прекращении огня, то, действительно, оно, к сожалению, полностью не состоялось. Но мы и люди, которые живут в этих районах, в общем-то, констатируют тот факт, что стрелять стали гораздо меньше из тяжелого вооружения. То есть работает периодически минометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие. Но не слышно тяжелых залпов. И, в общем-то, если говорить по последним суткам, то были какие-то столкновения, были обстрелы ночью в районе 2-3 часов ночи, но вот к утру, условно, тише. И по моим данным, каких-то масштабных боестолкновений, каких-то атак, каких-то провокаций с сегодняшнего утра не зафиксировано, не было по всей линии. Хотя, опять же, нет полного прекращения огня, безусловно, нет. И вновь минские соглашения не сработали. Собственно, такое происходит уже не первый раз. И главное сейчас — это наступающие Пасхальные праздники. Мы почти наверняка можем говорить о том, что будет наплыв людей, желающих пересечь линию соприкосновения, и очень важно, чтобы обошлись они без каких-либо провокаций. А вот всегда к праздникам их побаиваются, этих провокаций.

Люди стараются уехать не только из Авдеевки на эти дни, но и вообще из зоны проведения АТО?

— Мы знаем, что люди планируют пересекать линию разграничения в обе стороны. То есть кто-то будет ехать к родственникам, кто-то будет возвращаться в дома для того, чтобы воспользоваться возможностью и проверить. И мы знаем, что и волонтеры, и пограничники прогнозируют наплыв людей вот именно к праздникам. И считается, что минимум в полтора раза желающих проехать блокпосты будет больше. Вот к этому нужно готовится.

Если говорить еще об Авдеевке, то что там с водоснабжением?

— Собственно, власти уверяют, что воды хватит при определенном экономном режиме на достаточно долгое время. Говорится о том, что резервуары практически полностью заполнены. Мы знаем, что сокращен график подачи централизованной воды до нескольких часов в вечернее время. Но также можно говорить о том, что подвозят воду и коммунальных службы как питьевую, так и техническую. И система колодцев в Авдеевке частично работает и до сих пор. То есть город на самом деле не большой, делится на две части — старый город и новый город. И расстояние между этими частями небольшие. Можно при желании отправиться и набрать воду в колодце. Здесь есть еще один позитивный для авдеевских жителей момент, это то, что, повторюсь, наступила весна, и сейчас нет проблемы как минимум с отоплением. Это нагрузку должно снизить на градообразующее предприятие Авдеевский коксохимзавод. И по крайней мере, люди не замерзнут, это уж точно.

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Напомним, политический эксперт Сергей Быков считает, что действия украинской власти приводят к отторжению Донбасса, и в этом есть политические мотивы — жители Востока не являются электоральным ядром для БПП.

Эксперт-международник Андрей Бузаров в эфире Голоса Столицы заявил, что в переговорах по конфликту в Донбассе нужно меньше обращать внимание на Европу и США.