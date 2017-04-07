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    Аваков не верит в военное решение конфликта в Донбассе

    (обновлено: )37501
    По словам главы МВД Арсена Авакова, дипломатический путь "сработает", когда украинцы, которые сейчас живут по обе линии разграничения, воссоединятся.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что верит не в военное решение конфликта в Донбассе, а в дипломатическое урегулирование.

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    "Я не верю в военное решение проблемы. Но я думаю, что дипломатическим путем мы добьемся, когда… украинцы, которые сейчас живут по обе линии разграничения, воссоединятся. Тогда мы должны показать свою работу", — заявил Аваков во время поездки в Луганскую область в пятницу, его общение с прессой транслировал телеканал "112 Украина".

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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