За поддержкой и поговорить. Визиты Порошенко в Латвию и Данию

Владимир Матвеев, обозреватель

"Надо сохранить международную солидарность и единую политику ЕС в отношении Украины, поскольку это важная поддержка для попыток Украины стабилизировать ситуацию в регионе и способствовать установлению мира в своей стране", — заявил президент Латвии Раймонд Вейонис во время встречи 4 апреля с президентом Украины Петром Порошенко, который находился с официальным визитом в Риге, сообщает lsm.lv.

Вейонис сказал, что Латвия осуждает присоединение Крыма к России. Президент Украины Петр Порошенко выразил Вейонису благодарность за поддержку независимости Украины, опыт в проведении реформ и жесткую позицию в вопросе непризнания присоединения Крыма к РФ.

twitter.com/stsegolko Петр Порошенко возле Монумента свободы в Риге

Переговоры президента Украины с руководителями двух стран-членов ЕС и НАТО состоялись в ходе визитов 4-5 апреля на фоне дискуссии о евроинтеграции Украины и введении безвизового режима для украинских граждан в странах Шенгенской зоны.

Президент Украины высоко оценил позицию Латвии о необходимости вступления в силу и реализации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, сообщает baltnews.lv.

"Мы ожидаем, что наши голландские партнеры в ближайшее время завершат процесс ратификации и наконец ратификационные грамоты будут переданы в Брюссель", — цитирует его пресс-служба.

Порошенко поблагодарил Латвию за твердую и последовательную позицию по поддержке евроинтеграционных европейских стремлений Украины, что отражается в многочисленных проектах по поддержке соответствующих реформ в этом государстве и обмене опытом в осуществлении европейской интеграции.

"Мы также благодарны Латвии за вклад в трастовый фонд НАТО по совершенствованию системы управления и связи в Вооруженных Силах Украины", — сказал Порошенко, сообщает пресс-служба президента. Порошенко поблагодарил Латвию за лечение и реабилитацию украинских военнослужащих, и участие в обучении и подготовке украинских солдат.

Вейонис отметил, что Украина является важным торговым партнером его страны, и Латвия заинтересована в сотрудничестве в фармацевтике, сельском хозяйстве, транспорте, машиностроении, логистике.

Порошенко провел переговоры с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом. По сообщению пресс-службы, "стороны согласились с важностью развития международного транспортного коридора Балтийское море — Черное море — Каспийское море с использованием маршрута контейнерного поезда "Зубр".

Спикер Сейма Инара Мюрниеце подчеркнула значительную совместную поддержку Украины и стран Восточного партнерства, проявленную странами Балтии и Северными странами (NB8). Мюрниеце подтвердила позицию Латвии о необходимости сохранения экономических санкций против России до полного выполнения Минских соглашений, сообщает сайт латвийского парламента.

В рамках визита Порошенко в Латвию в присутствии лидеров двух стран было подписано Соглашение о двустороннем сотрудничестве в области охраны окружающей природной среды и достигнуты договоренности о трудоустройстве членов семей дипломатов.

Во время официального визита в Королевство Дания 5 апреля Порошенко в ходе встречи со спикером парламента Пией Кьерсгор и депутатами "обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, имплементацию Минских договоренностей. Порошенко обратил внимание Кьерсгор на шаги России, по его словам, "направленные на торпедирование мирного процесса", сообщает пресс-служба украинского президента.

Премьер-министр Дании Ларс Расмуссен осудил присоединение Крыма к РФ и ситуацию на востоке Украины, отметил поддержку его страной "независимости и территориальной целостности Украины" и отметил, что международное давление на Россию должно быть продолжено, сообщает сайт украинского президента.

twitter.com/stsegolko Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен

Королева Дании Маргрете ІІ заверила президента Порошенко в поддержке Украины во время аудиенции. Порошенко выразил надежду, что Дания продолжит участвовать в гуманитарных проектах по поддержке внутренних переселенцев.

Стороны отметили высокий уровень политического диалога и дружеские отношения между двумя государствами.

На встрече с руководителями ведущих датских компаний Порошенко сказал, что в Украине запущена амбициозная приватизационная программа, и он рад будет видеть датских инвесторов.

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На фоне охлаждения отношений Киева с США и занятостью лидеров ключевых стран ЕС своими проблемами и грядущими выборами, похоже, Порошенко собирается закрепиться поддержкой оставшихся друзей.

Показательно, что практически параллельно со встречами Порошенко за рубежом, премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис и премьер-министр Латвии Марис Кучинскис посещают Украину 5-6 апреля, а Эстонии Юрии Ратас – в четверг.

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер также посетит Киев 6-7 апреля 2017 года, сообщает nato.int. Зам генсека Альянса и премьеры стран намерены выступить в рамках форума на панели "Укрепление сотрудничества и безопасности между Украиной и Прибалтийскими странами" 6 апреля.

При этом, выполняя решение Варшавского саммита НАТО об участии вооруженных сил стран Вышеградской группы в укреплении безопасности Балтийского региона, в Латвию прибывает механизированная пехотная рота вооруженных сил Словакии, новая партия техники НАТО, сообщает vesti.lv.

Напомним, отношения Латвии и Украины строятся на принципах двустороннего сотрудничества и статуса Латвии как страны-участницы ЕС и НАТО. Дания активно поддерживает вступление Украины в НАТО и также не обходит стороной вопрос, касающийся создания системы противоракетной обороны.