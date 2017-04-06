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    Гройсман заявил о 250 нарушениях перемирия в Донбассе с 1 апреля

    Тема:

    Донбасс: пасхальное перемирие (51)

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    Заявление Владимира Гройсмана прозвучало в четверг на встрече с руководителями правительств Латвии, Литвы, Эстонии. По его словам, только за пять дней апреля 11 военных получили ранения.
    Владимир Гройсман на встрече в Киеве с руководителями правительств Латвии, Литвы, Эстонии
    Дмитрий Столярчук/Twitter

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. За пять дней апреля зафиксировано более 250 случаев нарушения перемирия в Донбассе, 11 военных ранены, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече в Киеве с руководителями правительств Латвии, Литвы, Эстонии.

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    "Только за первые пять дней апреля нами уже зафиксировано более 250 случаев нарушения режима тишины… Мы имеем только за этот период 11 раненых", — заявил глава правительства.

    Дмитрий Столярчук/Twitter
    Владимир Гройсман на встрече в Киеве с руководителями правительств Латвии, Литвы, Эстонии

    Контактная группа по Украине на встрече в Минске ранее согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. При этом стороны конфликта в Донбассе уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

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