Гройсман заявил о 250 нарушениях перемирия в Донбассе с 1 апреля

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. За пять дней апреля зафиксировано более 250 случаев нарушения перемирия в Донбассе, 11 военных ранены, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече в Киеве с руководителями правительств Латвии, Литвы, Эстонии.

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"Только за первые пять дней апреля нами уже зафиксировано более 250 случаев нарушения режима тишины… Мы имеем только за этот период 11 раненых", — заявил глава правительства.

Дмитрий Столярчук/Twitter Владимир Гройсман на встрече в Киеве с руководителями правительств Латвии, Литвы, Эстонии

Контактная группа по Украине на встрече в Минске ранее согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. При этом стороны конфликта в Донбассе уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.