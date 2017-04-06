Помощники глав "нормандской четверки" обсудят Донбасс за закрытыми дверями

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" пройдет в Минске в четверг. В закрытом для прессы режиме они обсудят продвижение процесса мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Нормандский формат" по урегулированию на Украине сформировался после встречи в Нормандии (Франция) летом 2014 года на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников. В "четверку" вошли Украина, Германия, Франция и Россия.

О предстоящей встрече помощников глав "нормандской четверки" стало известно по итогам состоявшегося 4 апреля телефонного разговора лидеров России, Германии и Франции. Лидеры стран условились продолжить контакты в "нормандском формате", в том числе с учетом итогов предстоящих 6 апреля консультаций помощников.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча помощников лидеров стран "нормандского формата" пройдет в четверг в белорусской столице, а российскую сторону будет представлять помощник президента Владислав Сурков.

Белорусская сторона также подтвердила подготовку к этой встрече. Как заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик, встреча пройдет в закрытом для СМИ формате.

Он напомнил, что Белоруссия и ранее принимала встречи в "нормандском формате" на разных уровнях, включая переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четверки".

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Повестка дня предстоящего в Минске заседания не разглашается, но очевидно, что участники переговоров будут обсуждать пути продвижения вперед в процессе мирного урегулирования в Донбассе и выполнения минских договоренностей.

Между тем есть основания надеяться, что по итогам встречи политических советников будут выработаны решения, которые позволят ускорить полную имплементацию минских соглашений.

Российская сторона будет участвовать в этой встрече, в то время как на предыдущей, в Париже, отсутствовала, поскольку не видела условий для созыва встречи и перспектив принятия решений, которые способствовали бы продвижению мирного процесса. Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил тогда, что Россия готова к будущим встречам в "нормандском формате", когда условия для таких переговоров созреют.

В случае позитивных итогов предстоящей в Минске встречи может быть созван и саммит "нормандской четверки", чтобы закрепить на высшем уровне выработанные решения.

Президент Украины Петр Порошенко 4 апреля намекнул, что будет начата проработка повестки дня для саммита. "Во время разговора по телефону с Меркель и Олландом мы договорились, что мы инициируем или предложим повестку дня для саммита "нормандского формата", где мы должны решительно требовать соблюдения и имплементации минских соглашений, обсудить дорожную карту минских соглашений, реализации этого процесса", — сказал он.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске 29 марта согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляли, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба Вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

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Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.