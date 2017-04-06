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    Трамп и Меркель созвонились по вопросу урегулирования в Донбассе

    (обновлено: )10203
    Как сообщает Белый дом, лидеры обсудили конфликт на востоке Украине и ситуацию в Афганистане и "договорились тесно сотрудничать и координировать действия по этим и другим вопросам".
    Ангела Меркель и Дональд Трамп. Архивное фото
    Скриншот

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель по телефону в среду обсудили конфликт на востоке Украине, ситуацию в Афганистане, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес, сообщили в пресс-службе Белого дома.

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    "Лидеры договорились тесно сотрудничать и координировать (действия) по этим и другим вопросам. Они условились оставаться в тесном контакте", — говорится в сообщении.

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    Военные США и ФРГ находятся в Афганистане для оказания помощи местным властям в обеспечении безопасности.

    Контактная группа по Украине на встрече в Минске 29 марта согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляли, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба Вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось. 

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