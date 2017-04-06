Предпосылок для отвода сил у Станицы Луганской нет - штаб АТО

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Руководитель пресс-центра АТО Ярослав Чепурный заявил, что силовики не видят предпосылок для разведения сил в районе Станицы Луганской, которое планировалось на 6 апреля, поскольку обстрелы не прекращаются.

Ранее полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что разведение сил в Станице Луганской запланировано на 6 апреля. Как заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, условием начала отвода вооружения Киев назвал соблюдение режима тишины в этом районе в течение семи дней.

"Предпосылок для разведения сил (в Станице Луганской – Ред.) пока нет, хотя окончательно вопрос еще не решен", — сказал Чепурный в эфире телеканала "112 Украина". По его словам, силовики готовы к отводу, однако режим тишины, который необходим как предварительное условие для разведения сил, со стороны ополченцев не соблюдается.

Замглавы подконтрольной Киеву Луганской областной администрации Юрий Клименко также заявил телеканалу, что режим тишины в Станице Луганской не соблюдается, постоянно идут обстрелы. "Почти каждый день в Станице или Станично-Луганском районе проводятся обстрелы, и мы фиксируем обстрелы непосредственно вблизи контрольного пункта "Станица Луганская", поэтому войска не отводятся", — заявил Клименко.

На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского и Золотого, отвод подразделений у Станицы Луганской был несколько раз сорван.