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    Предпосылок для отвода сил у Станицы Луганской нет - штаб АТО

    Тема:

    Донбасс: пасхальное перемирие (51)

    (обновлено: )5403
    Заместитель главы Луганской ОГВА Юрий Клименко заявил, что режим тишины в Станице Луганской не соблюдается, постоянно идут обстрелы. Руководитель пресс-центра АТО Ярослав Чепурный отметил, что "окончательно вопрос еще не решен".
    Ситуация в зоне АТО. Архивное фото
    Пресс-центр штаба АТО/Facebook

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Руководитель пресс-центра АТО Ярослав Чепурный заявил, что силовики не видят предпосылок для разведения сил в районе Станицы Луганской, которое планировалось на 6 апреля, поскольку обстрелы не прекращаются.

    Ранее полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что разведение сил в Станице Луганской запланировано на 6 апреля. Как заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, условием начала отвода вооружения Киев назвал соблюдение режима тишины в этом районе в течение семи дней.

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    "Предпосылок для разведения сил (в Станице Луганской – Ред.) пока нет, хотя окончательно вопрос еще не решен", — сказал Чепурный в эфире телеканала "112 Украина". По его словам, силовики готовы к отводу, однако режим тишины, который необходим как предварительное условие для разведения сил, со стороны ополченцев не соблюдается.

    Замглавы подконтрольной Киеву Луганской областной администрации Юрий Клименко также заявил телеканалу, что режим тишины в Станице Луганской не соблюдается, постоянно идут обстрелы. "Почти каждый день в Станице или Станично-Луганском районе проводятся обстрелы, и мы фиксируем обстрелы непосредственно вблизи контрольного пункта "Станица Луганская", поэтому войска не отводятся", — заявил Клименко.

    На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского и Золотого, отвод подразделений у Станицы Луганской был несколько раз сорван.

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