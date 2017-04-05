В ОБСЕ обеспокоены уровнем доверия жителей Донбасса к СММ

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Уровень доверия жителей Донбасса к наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ недостаточен, необходимо его повышать, проводя брифинги не только в Киеве, но и в Донецке и Луганске, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Необходимо повышать уровень доверия населения Донбасса к СММ. Активнее демонстрировать результаты работы наблюдателей, подробнее освещать темы, которые больше всего интересуют местных жителей, чаще проводить брифинги не только в Киеве, но и в Донецке и Луганске", — заявил Лукашевич, выступая на специальном заседании постоянного совета организации.

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По его словам, также "люди ждут сводного доклада по последствиям обстрелов населенных пунктов в Донбассе за весь период с начала конфликта". Он уверен, что именно от этого будет в большой степени зависеть уровень доверия к миссии.

Постпред РФ также добавил, что российская стороны встревожена сообщениями о появлении на территории контролируемых Киевом территорий Донбасса "ложной СММ".

"Дважды — 4 и 31 марта — в ряде мест под контролем ВСУ в Авдеевке был замечен белый джип с логотипами, имитирующими СММ ОБСЕ. Это гораздо опаснее для имиджа и безопасности миссии, чем любые статьи в газетах или интернете. Как теперь можно быть уверенным, что в белом внедорожнике находятся наблюдатели СММ", — отметил Лукашевич.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду, 29 марта, согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляли, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба Вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.