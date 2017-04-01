Из Донецка: что можно сказать о сто первом объявлении перемирия?

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляют о готовности к полному прекращению огня с полуночи 1 апреля, договоренность о котором была достигнута участниками трехсторонней контактной группы в Минске 29 марта. Об этом сегодня во время общения с представителями СМИ заявил глава делегации ДНР на мирных переговорах, председатель народного совета самопровозглашенной республики Денис Пушилин.

"Мы со своей стороны готовы, и делаем все необходимое для того, чтобы режим прекращения огня был реализован. Чтобы он был распространен на как можно более длительный срок. Но здесь многое зависит от Украины. Петр Порошенко отдал соответствующее распоряжение, что на какой-то период будет реализовано", – заявил Пушилин.

По словам чиновника, достичь долгосрочного перемирия возможно только в случае разведения сил и средств конфликтующих сторон от линии разграничения в Донбассе. В то же время жители самопровозглашенной ДНР уверены, что от очередного раунда минских переговоров, мирного урегулирования вооруженного конфликта ждать не стоит. По словам местных жителей обстановка в прифронтовых городах и поселках постоянно напряженная – договоренности о соблюдении тишины фактически не действуют, с утра и до вечера с разной интенсивностью слышны залпы и разрывы тяжелых артиллерийских орудий, а также автоматные перестрелки. В ряде населенных пунктов по обе линии разграничения ежедневно разрушаются жилые дома, объекты инфраструктуры и системы жизнеобеспечения, периодически поступают данные о жертвах среди мирного населения.

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"Из Донецка может быть только один единственный, и, думаю, справедливый вопрос: вы издеваетесь, господа переговорщики – представители Порошенко, из ДНР Пушилин, Никанорова, московские товарищи Грызлов, Лавров и так далее. Сколько можно кормить Донбасс так называемой безальтернативностью минских договоренностей и так называемым режимом прекращением огня! Сотни раз объявляли о перемирии, но все договоренности только и остаются на бумажке. Города и поселки Донбасса целенаправленно уничтожают, над людьми издеваются, каждый день новые раненые и погибшие. Сплошное лицемерие. Идет война на истощение, а всем нам только остается, что пожелать сил и терпения выдержать весь этот нескончаемый ужас и террор, за который никто не несет ответственности и наказания", – рассуждает житель прифронтового Киевского района Донецка Александр.

"Минские соглашения, минские соглашения, только и слышно. А народ убивают, дома разрушают. Никуда не годятся такие договоренности, потому-что здесь у нас мира нет, стреляют постоянно. Вчера опять люди погибли, были прилеты по жилым домам, много попаданий по домам, и это постоянно. Оглянитесь просто и скажите, какие могут быть здесь соглашения! Их просто нет, стреляют беспросветно – то там попадет, то там снаряд прилетит", – возмущается жительница Ясиноватой Ольга.

"Звучит, как издевательство, честно. Даже дату очередного перемирия обозначили на 1 апреля, как бы с намеком на всю абсурдность ситуации. Только в дурачках почему-то остаемся мы, те, кто живет здесь. И, поверьте, нам от такой жизни уже давно не смешно. Не знаю, может, в Минске они и посмеялись над нами. Я уже ничему не удивляюсь", — говорит жительница Донецка Татьяна Анатольевна.

Напомним, что накануне в оперативном командовании самопровозглашенной ДНР отметили обострение ситуации на фронте в преддверии перемирия, которое начнет действовать в Донбассе с полуночи 1 апреля. Буквально на днях жилые кварталы Донецка, Ясиноватой и близлежащие поселки в очередной раз подверглись разрушительным обстрелам из запрещенной минскими договоренностями тяжелой артиллерии. По данным местных властей в результате бомбардировок погибли, по меньшей мере, трое мирных граждан, есть раненые. Кроме того зафиксированы многочисленные попадания мин и артиллерийских снарядов по жилым домам и объектам инфраструктуры, некоторые кварталы остаются без света, воды и газа из-за повреждений коммуникаций.