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    Отвод вооружений в районе Станицы Луганской не состоялся

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (243)

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    О том, что отвод вооружений не состоялся, сообщил полпред самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего. В свою очередь Луганская ОВГА обвинила в срыве разведения сил ополченцев.
    Ситуация в Станице Луганской
    Татьяна Погукай/Facebook

    КИЕВ, 7 мар – РИА Новости Украина. Отвод вооружений в районе Станицы Луганской в Донбассе во вторник не состоялся, заявил журналистам полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего.

    Ранее полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию в Украине Борис Грызлов сообщил, что разведение сил и средств в Станице Луганской намечено на 7 марта.

    "К сожалению, у нас сегодня разведение сил и средств на участке Станица Луганская не состоялось", — заявил Дейнего, возложив ответственность на Киев.

    Кирилл Молчанов. Архивное фото
    Скрншот видео/ukrlife.tv
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    В свою очередь Луганская областная военно-гражданская администрация (ОВГА) обвинила ополченцев в срыве разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

    "Боевики снова спровоцировали отмену отвода войск вблизи Станицы Луганской… Украинской стороной было сделано все для того, чтобы произошло разведение войск", — говорится в сообщении администрации во вторник.

    В частности, по данным властей, в ночь с 5 на 6 марта, накануне отвода, ополченцы обстреляны жилые массивы и позиции силовиков, в частности, в районе КПВВ "Станица Луганская".

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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