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    Общество

    Положение в Донбассе ухудшилось - ОБСЕ

    Тема:

    Донбасс: пасхальное перемирие (46)

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    Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик отметил, что ухудшилась ситуации не только в смысле вопросов безопасности, но и вследствие событий, приведших к блокаде Донбасса.
    Эртугрул Апакан. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Эртугрул Апакан заявил, что участившиеся случаи угроз жизни наблюдателей ОБСЕ, работающих в Донбассе, связаны с ухудшающейся ситуацией в регионе.

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    "Ситуация с безопасностью во многом связана с общим ухудшением положения в Донбассе", — сказал он в среду журналистам после специального заседания постоянного совета организации в Вене. "Наши наблюдатели призваны содействовать созданию мира в регионе, они заслуживают уважения", — добавил Апакан.

    Специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик добавил, что речь идет об ухудшении ситуации не только в смысле вопросов безопасности, но и вследствие событий, приведших к блокаде Донбасса. "Это спираль, которая ведет не к улучшению ситуации, а к реальному ее ухудшению", — сказал он.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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