Сепаратистский патриотизм Закарпатья: успешная Венгрия или бедная Украина?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Тревожные слухи о том, что венгерская диаспора не без поддержки официального Будапешта собралась обустроить для себя автономию, всерьез напугала украинских политиков. Вспомнив, чем закончилось ущемление нацменьшинств в Крыму и на Донбассе, политики забили в колокола, толком не разобравшись в ситуации.

Чтобы понять, чего, собственно, хотят украинские венгры, и есть ли в их намерениях признаки сепаратизма, корреспондент РИА Новости Украина оправился на Закарпатье.

РИА Новости Украина Валентин Цимох Закарпатье

Настоящая Венгрия

То, что на Закарпатье мелко видят призывы киевской власти к языковому патриотизму, стало понятно едва поезд пересек границы области. Если в споре мужиков-работяг, ожидающих электричку в горном Воловце еще можно было услышать отголоски "соловьиной", то по мере приближения к Ужгороду, количество украинских слов в речи людей стремительно уменьшалось. По прибытии в столицу региона приходилось уже напрягать слух, чтобы понять на каком языке разговаривают случайные прохожие — на венгерском, а может быть, и на румынском. Хотя, здесь мне на руку сыграло филологическое образование — угро-финскую языковую группу сложно было спутать с чем-то другим. Не подвела и общая эрудированность — до 1918-го года Закарпатье входило в состав Австро-Венгрии, а значит, исторически здешнее население ассоциирует себя именно с мадьярами.

"Это вы еще в южных краях области не были, — говорит девушка на рецепции в гостинице. - Поезжайте в сторону Берегово, там и узнаете, что такое настоящая Венгрия".

Убедиться в этом пришлось уже в маршрутке на пути к пункту назначения. Как ни старался автор этих строк определить, о чем на чистом венгерском ругаются ужгородский водитель и его подвыпивший пассажир, попытки не увенчались успехом. Слышал бы спикер ВР Андрей Парубий, продвигающий украинский в массы, на каком языке делились сплетнями остальные попутчики, весь микроавтобус можно было бы смело арестовывать за "сепаратизм". Не отличалась патриотизмом и атмосфера в самом Берегово — таблички и вывески на венгерском здесь можно было встретить в два, а то и три раза чаще, чем на украинском. Равно как и флаги государства, которое для жителей 25-тысячного городка давно является родной. Венгерский триколор повсюду, жовто-блакитный флаг — только у здания мэрии и возле памятника Тарасу Шевченко.

РИА Новости Украина Валентин Цимох Закарпатье

Палки в колеса

Хотя, монумент великому украинцу в Берегово явно не основной. Например, небольшая скульптура первого венгерского короля Святого Иштвана и поэта Шарлота Петефи буквально утопают в цветах. Многолюдно, несмотря на пасмурную погоду, возле Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци II, где пока еще на венгерском получают высшее образование закарпатские мадьяры. "Пока еще" — потому что в Верховной Раде уже прошел первое чтение новый закон об образовании, по которому в таких ВУЗах теперь будут учить только на украинском. И это при том, что финансирование института происходит исключительно за счет Венгрии. На вопрос, помогает ли Украина, ректор Илдика Орос только смеется.

"Нам главное — чтобы не мешали работать. Финансовой поддержки от государства не наблюдается, но украинских законов мы вынуждены придерживаться. В связи с этим иногда возникают проблемы. Думаю, сначала нужно решить стратегические вопросы, а потом уже — тактику. Нам долго приходится воевать с двойными стандартами в Украине. Например, на ЗНО венгерский язык нельзя сдавать как иностранный. Майдан поднимался за европейский выбор, было бы логично стремиться к тому, чтобы как можно больше наших граждан разговаривали на европейских языках", — отмечает ректор.

РИА Новости Украина Валентин Цимох Закарпатье

За язык или за деньги

О том, что Венгрия давно и плотно помогает этому краю в Берегово не скрывают, и, по-моему, даже гордятся. Как рассказывают местные жители, еще в 2001-м соседнее государство официально учредило так называемый "зеленый паспорт", который при условии знания истории и языка могли получить все этнические венгры и члены их семей. Среди привилегий, которые давал такой документ — право на работу и проживание в Венгрии без регистрации, льготное обучение в вузах, медобслуживание. Позже венгры пошли еще дальше — приняли закон, разрешающий двойное гражданство и позволили получать его согражданам за рубежом.

"Орбан (Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии — Ред.) все делает для закарпатских венгров, Венгрия помогает всем, чем только можно, — рассказывает житель Берегово, Михаил. - Недавно пригнали несколько фур с гуманитаркой, часть разгрузили здесь и погнали дальше. Большие возможности открывает и венгерское гражданство. Правда, его не так просто получить — когда подаешь документы на паспорт, нужно идти на собеседование, общаться с консулом. Если не знаешь венгерский, никто не даст тебе никакого гражданства. Например, мои жена и ребенок — венгры, родились, выросли здесь и получили гражданство, а я украинец, не знаю языка — в "пролете".

Впрочем, и в этом вопросе имеются обходные пути. Так, в регионе существуют фирмы-посредники, которые за сумму в примерно в 1500-2000 условных единиц решат любой вопрос по гражданству соседней страны. Правда, если в Венгрии такого умельца остановит полицейский патруль, а тот не сможет сказать и слова по-венгерски, паспорт изымут, а патриота — депортируют. Если же говорить в целом, то количество этнических венгров, которые воспользовались возможностью получить гражданство исторической родины не маленькое. По разным оценкам, около сорока процентов, приблизительно девяносто тысяч мадьяр могут похвастать бардовым паспортом с надписью "Utlevel".

Выбор очевиден

Интересно, что вопреки ожиданиям, в венгерских районах Закарпатья равнодушно восприняли инициативу Киева, касающейся лиц с двойным гражданством. На прямой вопрос, от какого паспорта будет легче отказаться, ответ был более чем конкретным — конечно, от украинского.

"Венгрия помогает не только своим соотечественникам, но даже украинцам, которые тут живут. Например, украинец может получить от Венгрии беспроцентный кредит. Даже пособие на ребенка у венгров на порядок больше. Поверьте, в ситуации, когда люди вынуждены выживать — это очень много. Кто больше помогает — Венгрия или Украина? Конечно, Венгрия", - рассказывает мужчина лет тридцати на базаре в Берегово.

К слову, к действующей власти в регионе прохладное отношение.

"Жить стали только хуже, все дорожает — и газ, и "коммуналка", и цены поднялись", - в маленькой Венгрии, как и в остальной Украине, власть Петра Порошенко и компании не жалуют.

РИА Новости Украина Валентин Цимох Закарпатье

Не до политики

Но, по правде говоря, сепаратистких настроений, как об этом в последнее время можно было услышать из уст чиновников официального Киева, здесь не наблюдается. Даже, несмотря на внушительную помощь со стороны Венгрии, украинские мадьяры вынуждены, в первую очередь, думать о том, как прокормить свои семьи. Вопросы большой политики с ее не самыми приятными составляющими здесь, если не на последнем месте, но явно не в приоритете.

"Мы просто хотим быть хозяевами на своей территории, в своем регионе, — парирует обвинения столицы в недостаточном патриотизме лидер "Партии венгров" Йожеф Борто. — Как национальное меньшинство в Украине, мы хотим сохранить те права, которые имеем на данный момент. Это, в первую очередь, касается использования своего родного языка, а также права на образование, развитие и сохранение традиций, культуры. Сейчас мы ведем борьбу за сохранение наших прав и свобод, прописанных в Конституции. Ведь сегодня нас попросту хотят лишить этого".

Читайте также — Охрименко: что будет с курсом евро на фоне безвиза

Справка. Венгры — одно из национальных меньшинств, проживающих на территории современной Украины с IХ века н. э. Поскольку венгры современной Украины проживают компактно в Закарпатье на территории непосредственно примыкающей к Венгрии, их правильно рассматривать как венгерскую ирреденту, а не диаспору. По переписи 2001 года в Украине насчитывалось 156 600 венгров. Подавляющее большинство венгров Украины — это жители Закарпатья (151,5 тыс. из 156,6 тыс.), где они составляют 12 % население области. Венгры образуют большинство населения в Береговском районе, половину населения Виноградовского района, и заметное меньшинство в Ужгородском и Мукачевском районах. Напомним, в конце марта вице-премьер Венгрии Шемьен заявил, что выживание венгерских общин, проживающих за границей, зависит от их способности достичь прогресса в деле получения автономии в составе страны, где они постоянно проживают. Позже в МИД Украины призвали Венгрию противостоять попыткам использовать вопросы обеспечения прав нацменьшинств для нагнетания атмосферы недоверия и непонимания.