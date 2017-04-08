Донбасс: убийственно изнурительное перемирие

Сергей Иванов — Донбасс, для РИА Новости Украина

Обстановка в прифронтовых районах остается напряженной и тревожной, при этом без каких-либо предпосылок к дальнейшему урегулированию вооруженного конфликта. По данным аппарата уполномоченного по правам человека в Донецкой народной республике за последние три месяца в ДНР погибли не менее ста человек, ранения различной степени тяжести получили порядка двухсот граждан, среди пострадавших есть дети.

"С 1 января по 6 апреля 2017 года на территории Донецкой народной республики погибли 100 человек, среди которых 90 военнослужащих и 10 мирных жителей. За этот же период времени ранения различной степени тяжести получили 197 человек, среди которых 90 мирных жителей, в том числе четыре ребенка до 18 лет. Всего же с начала конфликта на территории ДНР погибли 4389 человек, среди которых 597 женщин и 3702 мужчин", — заявили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР, Дарьи Морозовой.

В свою очередь заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что только на прошлой неделе в Донбассе в результате боевых действий погибли шестеро мирных жителей. По мнению европейского чиновника ситуация не изменится без выполнения противоборствующими сторонами имеющихся договоренностей.

"На прошлой неделе мы подтвердили смерть шести гражданских лиц. Это не изменится без отвода и разграничения", — написал Хуг в Тwitter миссии ОБСЕ.

Отметим, что, невзирая на некоторое уменьшение количества обстрелов в Донбассе жители городов и поселков, проживающих вблизи линии разграничения, все так же остаются в заложниках вялотекущих и изнурительных боестолкновений. Со дня вступления очередного режима перемирия по официальным данным в ДНР десятки населенных пунктов подверглись артиллерийским обстрелам из запрещенной минскими договоренностями тяжелой артиллерии, в результате чего разрушено и повреждено почти 40 жилых домов, тысячи мирных граждан в разных уголках Донбасса испытывают постоянные трудности с доступом к элементарным благам цивилизации.

К слову, вечером 7 апреля в окрестностях Донецка и Ясиноватой, вблизи Доку

чаевска и в Тельмановском районе на юге Донбасса снова завязались бои с применением тяжелых орудий. По сообщениям местных властей украинские силовики обстреляли населенные пункты из танковых орудий и крупнокалиберных минометов. По предварительной информации есть новые повреждения и разрушения жилой инфраструктуры, нарушена работа систем жизнеобеспечения. Данные о жертвах, а также разрушениях после пятничных обстрелов уточняется.

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Напомним, что накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе поездки в Северодонецк заявил, что украинским силовикам следует быть готовыми к возвращению неподконтрольной Киеву части Донбасса под украинский суверенитет. По словам Авакова МВД Украины располагает некими социологическими данными, согласно которым почти 70% людей хотят вернуться в Украину. Вместе с тем чиновник убежден, что возвращение Донбасса Украине должно быть обеспечено исключительно дипломатическим, а не военным путем.