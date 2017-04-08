Аваков: 70% жителей неподконтрольного Донбасса хотят вернуться в Украину

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Почти 70% людей, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, хотят вернуться в Украину, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге в Северодонецке Луганской области.

"Вопрос ближайшего времени: когда мы будем освобождать землю Луганщины и Донетчины, Крым. Это будет непростой процесс. Шаг за шагом мы должны будем вернуть землю, людей в Украину, доверие к ней. Мы располагаем социологией с той стороны, которая показывает, что почти 70 процентов людей хотят вернуться в Украину. Да, у них есть страхи. Их постоянно зомбирует телевизионная пропаганда. Но эти люди чувствуют, что им лучше будет в Украине", — приводит слова Авакова "Укринформ".

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По его словам, он поднимает такие вопросы и на серьезных закрытых совещаниях, и в больших аудиториях.

"Мы говорили и с полицейскими, и с национальными гвардейцами, и с пограничниками, как будем возвращаться в Луганск и Донецк, как будем обустраиваться, как – страховаться от рисков, которые обязательно будут возникать. Как будем страховаться от диверсантов, которые будут проникать к нам из-за границы, что находится рядышком. Все эти вопросы – на повестке дня", — добавил министр.

Ранее Аваков заявил что не верит в военное решение конфликта в Донбассе.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.