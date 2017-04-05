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    Сепаратизм на Закарпатье? Как в Ужгороде мечтают о Великой Венгрии

    (обновлено: )56840
    О том, есть ли на Закарпатье венгерский сепаратизм, проблемах этнических мадьяр в Украине и далекоидущих планах политических элит Венгрии РИА Новости Украина рассказал руководитель "Закарпатского института политических исследований" Виктор Пащенко.
    Руководитель Закарпатского института политических исследований Виктор Пащенко
    uzhgorod.in

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина, Ужгород

    Рассорившись со всеми географическими соседями, Украина продолжает путь к гордому геополитическому одиночеству. Следующей, с кем государство рискует побить горшки рискует стать Венгрия. Недавно вице-премьер Жолт Шемьен имел неосторожность заявить, что выживание венгерских общин, проживающих за рубежом, зависит от их способности получить автономию в составе страны, где они постоянно проживают. Узнав об этом, политика тут же обвинили в подстрекательстве, а венгров Закарпатья — в скрытом желании отделиться от Украины.

    О том, есть ли в регионе сепаратистские настроения, жизни этнических мадьяр в составе Украины и планах политической элиты Венгрии в интервью РИА Новости Украина рассказал руководитель "Закарпатского института политических исследований", политолог Виктор Пащенко.

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    В Киеве не утихают разговоры о том, что Венгрия тайно вынашивает планы об автономии для своей диаспоры в Украине. Насколько все серьезно?

    — Эту проблему я бы разделил на две части — объективную ситуацию и то, как все это подается в медиа. Это далеко не одно и то же. На сегодняшний день 10-12 процентов венгров составляют население всего Закарпатья. Они компактно проживают в Береговском, примерно 70 процентов от всего населения, Ужгородском и Виноградовском районах. Ближе к горам венгров вообще нет. Поэтому о каком-либо венгерском сепаратизме в Закарпатье вообще не может быть и речи. Кроме того, в сознании большинства местного населения Венгрия считается оккупантом. Это страна с другой историей, культурой, языком, религией…

    Давайте представим виртуальный референдум на Закарпатье на подобие крымского весной 2014-го. Как думаете, к кому бы захотели присоединится большинство жителей региона?

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    REUTERS Ilya Naymushin
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    — Думаю, что закарпатцам даже ближе словаки, чем венгры. Ведь междувоенный период 1918-1938 год — это золотой период Закарпатья, у коренного населения он не связан с венграми. Это, кстати, касается и венгерского населения региона — у него не наблюдается каких-то националистических настроений, да и в целом, эти люди вполне комфортно чувствуют себя именно в нынешних условиях. Большинство из них посредством венгерских паспортов имеют право свободно передвигаться по Европе, у них есть перспективы трудоустройства как в Венгрии, так и в других странах ЕС. Рядовые украинцы не могут пользоваться такими привилегиями.

    Почему, на ваш взгляд, украинские венгры при таких возможностях продолжают оставаться на Закарпатье, а не едут, например, на свою историческую родину?

    — Дело в том, что в Венгрии к ним все равно относятся как к чужакам, так называемым, "орос" — русским венграм. В Украине же они "свои", у себя дома, но экономически считаются членами Евросоюза. Более того, Венгрия помогает этим людям во всех отношениях. Условия близки к идеальным — у венгров на Закарпатье есть свои школы, свой университет, своя пресса, свое телевидение. Сегодня мадьяры имеют полную культурную автономию. К слову, по этой причине они живут достаточно закрыто. В отдельных селах Закарпатья плохо знают не только украинский, но и русский язык.

    Тем не менее, представители венгерской диаспоры на Закарпатье не скрывают, что все же хотели бы создания в регионе отдельного района, в котором компактно проживают одни мадьяры. Речь, в частности, идет о Венгерском избирательном округе, идея которого вынашивается уже несколько лет.

    — До 1998-го года на Закарпатье существовал избирательный округ с компактным проживанием венгерского населения. От этого округа в Верховную Раду гарантировано избирался депутат. Сейчас венгры хотят возобновить эту опцию. В 2014-м Петр Порошенко пообещал венграм посодействовать в этом вопросе, но выполнил лишь отчасти — провел в парламент Ласло Брензовича, лидера партии КМКС, которая ведает всеми делами венгерской диаспоры. Последнего можно назвать достаточно умеренным политиком, он старается лишний раз не произносить слово "автономия". К слову, его предшественник Николай Ковач, который избирался по этому округу был более радикален. От него можно было услышать разные провокационные вещи и, видимо, поэтому ему предпочли более договороспособного политика.

    Совсем недавно в Венгрии в очередной раз подняли тему предоставления широких прав этническому населению в других странах, за что венгерского посла даже вызвали на ковер в украинский МИД. Зачем Будапешт подогревает градус в этом вопросе?

    — Эту ситуацию лучше понять в общеевропейском русле. В настоящее время в странах ЕС стремительно поднимаются националистические настроения. Франция, Голландия, Германия стали законодателями этого тренда. Не отстает в этом плане и Венгрия, в которой тоже имеются определенные националистические традиции, которые берут свое начало еще с режима Миклоша Хорти. В Будапеште по сей день ностальгируют по, так называемой, Большой Венгрии, куда входят территории, которые были отсечены после Первой Мировой войны — это и часть Словакии, и часть Румынии, территории бывшей Югославии и, естественно, Украины.

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    Судя по всему, подобных взглядов придерживается и нынешний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который с завидным постоянством затрагивает эту тему…

    — Да, это и часть предвыборной риторики — защищать венгерское население в странах, которые раньше были частью Империи.

    Что мешает высшему венгерскому руководству под видом "защиты венгров" тем или иным путем добиться отделения территорий, исторически принадлежащих Будапешту?

    — Если вы намекаете на крымский сценарий, то в случае с Венгрией что-то подобное невозможно. Не будем забывать о том, что Венгрия — член НАТО и Евросоюза, она не может себе позволить ничего подобного. Несколько лет назад в ЕС Орбана даже осадили, назвав "диктатором" за такие его настроения.

    Почему же тогда украинский МИД настолько испугался недавних заявлений венгерских политиков о более широких правах для представителей диаспоры?

    — Политики в Венгрии, по сути, высказались первое — за поддержку языковых прав для диаспоры, второе — чтобы венгерское население в других странах было представлено во всех органах власти, третье — за всяческую помощь "своим". Если бы нечто подобное сказали в Украине о поддержке своих людей в других странах, скажем, в Канаде, то это вызвало бы бурю аплодисментов. Глобально Будапешт не заинтересован в том, чтобы венгерское население в Украине выезжало в Венгрию, а оставалось здесь.

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    В каких объемах Венгрия осуществляет поддержку соотечественников, проживающих на территории Украины?

    — Помощь действительно очень существенная. Будапешт делает все для того, чтобы венгерское население на Закарпатье чувствовало себя максимально комфортно. Особенно в сравнении с украинцами, которые проживают в этом регионе. К примеру, въезжая в венгерское село, сразу понимаешь, где ты — таблички на венгерском, все чисто, обустроено, ухоженность. Видно не вооруженным глазом, что в материальном и культурном плане это совсем другой мир. Если сравнить горные регионы, где, в основном, живут украинцы с теми же Береговским и Ужгородским районами — это просто колоссальная разница. Венгрия помогает всем — от своих представителей в местных советах до адресной помощи каждой отдельной семье.

    Это делается "по доброте душевной" или с заделом на будущее, когда в нужный момент нужно будет ответить на подобную благосклонность?

    — Почему Джордж Сорос и его Фонд помогают Украине и России? Помогают, потому что не хотят войны. Когда население нищее и злое, не знает, куда деваться, оно становится агрессивным и опасным. То же самое в случае с помощью от Венгрии, которая дает "удочку" своему населению в Украине, предоставляет возможность развиваться. Во-первых, это спокойно, а во-вторых, никто не отменял фактора "своих людей". Это не то, что "сейчас я их содержу, а потом сделаю из них армию". Хотя, честно говоря, не сомневаюсь, что такие настроения тоже имеются…

    Не осталась в стороне Венгрия и в вопросе принятия закона о двойном гражданстве в Украине. Какие риски несет в себе инициатива для диаспоры в Закарпатье, большинство представителей которой имеет и украинский, и венгерский?

    — Большинству рядовых граждан здесь, это, как говорится, по барабану — как имели по два паспорта, так и будут иметь. Но если жестко встанет вопрос выбора, то, поверьте, украинским гражданством никто не будет особо дорожить. Скажем так, молодежи более дорог венгерский паспорт — он открывает им мир. Что до пенсионеров, то они больше будут держаться за социальную защиту, которую дает гражданство Украины.

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