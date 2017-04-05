Сепаратизм на Закарпатье? Как в Ужгороде мечтают о Великой Венгрии

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина, Ужгород

Рассорившись со всеми географическими соседями, Украина продолжает путь к гордому геополитическому одиночеству. Следующей, с кем государство рискует побить горшки рискует стать Венгрия. Недавно вице-премьер Жолт Шемьен имел неосторожность заявить, что выживание венгерских общин, проживающих за рубежом, зависит от их способности получить автономию в составе страны, где они постоянно проживают. Узнав об этом, политика тут же обвинили в подстрекательстве, а венгров Закарпатья — в скрытом желании отделиться от Украины.

О том, есть ли в регионе сепаратистские настроения, жизни этнических мадьяр в составе Украины и планах политической элиты Венгрии в интервью РИА Новости Украина рассказал руководитель "Закарпатского института политических исследований", политолог Виктор Пащенко.

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В Киеве не утихают разговоры о том, что Венгрия тайно вынашивает планы об автономии для своей диаспоры в Украине. Насколько все серьезно?

— Эту проблему я бы разделил на две части — объективную ситуацию и то, как все это подается в медиа. Это далеко не одно и то же. На сегодняшний день 10-12 процентов венгров составляют население всего Закарпатья. Они компактно проживают в Береговском, примерно 70 процентов от всего населения, Ужгородском и Виноградовском районах. Ближе к горам венгров вообще нет. Поэтому о каком-либо венгерском сепаратизме в Закарпатье вообще не может быть и речи. Кроме того, в сознании большинства местного населения Венгрия считается оккупантом. Это страна с другой историей, культурой, языком, религией…

Давайте представим виртуальный референдум на Закарпатье на подобие крымского весной 2014-го. Как думаете, к кому бы захотели присоединится большинство жителей региона? REUTERS Ilya Naymushin Бег из страны. Врачи Закарпатья все сплошь в... Словакии

— Думаю, что закарпатцам даже ближе словаки, чем венгры. Ведь междувоенный период 1918-1938 год — это золотой период Закарпатья, у коренного населения он не связан с венграми. Это, кстати, касается и венгерского населения региона — у него не наблюдается каких-то националистических настроений, да и в целом, эти люди вполне комфортно чувствуют себя именно в нынешних условиях. Большинство из них посредством венгерских паспортов имеют право свободно передвигаться по Европе, у них есть перспективы трудоустройства как в Венгрии, так и в других странах ЕС. Рядовые украинцы не могут пользоваться такими привилегиями.

Почему, на ваш взгляд, украинские венгры при таких возможностях продолжают оставаться на Закарпатье, а не едут, например, на свою историческую родину?

— Дело в том, что в Венгрии к ним все равно относятся как к чужакам, так называемым, "орос" — русским венграм. В Украине же они "свои", у себя дома, но экономически считаются членами Евросоюза. Более того, Венгрия помогает этим людям во всех отношениях. Условия близки к идеальным — у венгров на Закарпатье есть свои школы, свой университет, своя пресса, свое телевидение. Сегодня мадьяры имеют полную культурную автономию. К слову, по этой причине они живут достаточно закрыто. В отдельных селах Закарпатья плохо знают не только украинский, но и русский язык.

Тем не менее, представители венгерской диаспоры на Закарпатье не скрывают, что все же хотели бы создания в регионе отдельного района, в котором компактно проживают одни мадьяры. Речь, в частности, идет о Венгерском избирательном округе, идея которого вынашивается уже несколько лет.

— До 1998-го года на Закарпатье существовал избирательный округ с компактным проживанием венгерского населения. От этого округа в Верховную Раду гарантировано избирался депутат. Сейчас венгры хотят возобновить эту опцию. В 2014-м Петр Порошенко пообещал венграм посодействовать в этом вопросе, но выполнил лишь отчасти — провел в парламент Ласло Брензовича, лидера партии КМКС, которая ведает всеми делами венгерской диаспоры. Последнего можно назвать достаточно умеренным политиком, он старается лишний раз не произносить слово "автономия". К слову, его предшественник Николай Ковач, который избирался по этому округу был более радикален. От него можно было услышать разные провокационные вещи и, видимо, поэтому ему предпочли более договороспособного политика.

Совсем недавно в Венгрии в очередной раз подняли тему предоставления широких прав этническому населению в других странах, за что венгерского посла даже вызвали на ковер в украинский МИД. Зачем Будапешт подогревает градус в этом вопросе?

— Эту ситуацию лучше понять в общеевропейском русле. В настоящее время в странах ЕС стремительно поднимаются националистические настроения. Франция, Голландия, Германия стали законодателями этого тренда. Не отстает в этом плане и Венгрия, в которой тоже имеются определенные националистические традиции, которые берут свое начало еще с режима Миклоша Хорти. В Будапеште по сей день ностальгируют по, так называемой, Большой Венгрии, куда входят территории, которые были отсечены после Первой Мировой войны — это и часть Словакии, и часть Румынии, территории бывшей Югославии и, естественно, Украины.

Судя по всему, подобных взглядов придерживается и нынешний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который с завидным постоянством затрагивает эту тему…

— Да, это и часть предвыборной риторики — защищать венгерское население в странах, которые раньше были частью Империи.

Что мешает высшему венгерскому руководству под видом "защиты венгров" тем или иным путем добиться отделения территорий, исторически принадлежащих Будапешту?

— Если вы намекаете на крымский сценарий, то в случае с Венгрией что-то подобное невозможно. Не будем забывать о том, что Венгрия — член НАТО и Евросоюза, она не может себе позволить ничего подобного. Несколько лет назад в ЕС Орбана даже осадили, назвав "диктатором" за такие его настроения.

Почему же тогда украинский МИД настолько испугался недавних заявлений венгерских политиков о более широких правах для представителей диаспоры?

— Политики в Венгрии, по сути, высказались первое — за поддержку языковых прав для диаспоры, второе — чтобы венгерское население в других странах было представлено во всех органах власти, третье — за всяческую помощь "своим". Если бы нечто подобное сказали в Украине о поддержке своих людей в других странах, скажем, в Канаде, то это вызвало бы бурю аплодисментов. Глобально Будапешт не заинтересован в том, чтобы венгерское население в Украине выезжало в Венгрию, а оставалось здесь.

В каких объемах Венгрия осуществляет поддержку соотечественников, проживающих на территории Украины?

— Помощь действительно очень существенная. Будапешт делает все для того, чтобы венгерское население на Закарпатье чувствовало себя максимально комфортно. Особенно в сравнении с украинцами, которые проживают в этом регионе. К примеру, въезжая в венгерское село, сразу понимаешь, где ты — таблички на венгерском, все чисто, обустроено, ухоженность. Видно не вооруженным глазом, что в материальном и культурном плане это совсем другой мир. Если сравнить горные регионы, где, в основном, живут украинцы с теми же Береговским и Ужгородским районами — это просто колоссальная разница. Венгрия помогает всем — от своих представителей в местных советах до адресной помощи каждой отдельной семье.

Это делается "по доброте душевной" или с заделом на будущее, когда в нужный момент нужно будет ответить на подобную благосклонность?

— Почему Джордж Сорос и его Фонд помогают Украине и России? Помогают, потому что не хотят войны. Когда население нищее и злое, не знает, куда деваться, оно становится агрессивным и опасным. То же самое в случае с помощью от Венгрии, которая дает "удочку" своему населению в Украине, предоставляет возможность развиваться. Во-первых, это спокойно, а во-вторых, никто не отменял фактора "своих людей". Это не то, что "сейчас я их содержу, а потом сделаю из них армию". Хотя, честно говоря, не сомневаюсь, что такие настроения тоже имеются…

Не осталась в стороне Венгрия и в вопросе принятия закона о двойном гражданстве в Украине. Какие риски несет в себе инициатива для диаспоры в Закарпатье, большинство представителей которой имеет и украинский, и венгерский?

— Большинству рядовых граждан здесь, это, как говорится, по барабану — как имели по два паспорта, так и будут иметь. Но если жестко встанет вопрос выбора, то, поверьте, украинским гражданством никто не будет особо дорожить. Скажем так, молодежи более дорог венгерский паспорт — он открывает им мир. Что до пенсионеров, то они больше будут держаться за социальную защиту, которую дает гражданство Украины.