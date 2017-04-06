наверх
06.04.201715:53
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.11
  • USD27.16+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Культура

    Меньшов подтвердил передачу "денег для Донбасса"

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (202)

    (обновлено: )23012
    По словам российского кинорежиссера, он действительно передал "некую сумму" в Донбасс. При этом Владимир Меньшов выразил сожаление, что "это получило публичную огласку".
    Владимир Меньшов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Известный российский кинорежиссер Владимир Меньшов подтвердил РИА Новости передачу денег в поддержку Донбасса.

    Воробей: чиновники, власть - это одно, а люди ни в чем не виноваты. Видео
    Good Cat/Youtube
    Воробей: чиновники, власть - это одно, а люди ни в чем не виноваты

    Ранее СМИ со ссылкой на пост в Facebook писателя Захара Прилепина сообщили, что Меньшов передал в пользу Донбасса 1 миллион рублей и ноутбук. По данным издания "Украинская правда", Прилепин "не уточнил, на что именно был потрачен этот миллион, но разметил репост с благодарностью от имени "медчасти батальона спецопераций номер 1".

    Позже Служба безопасности Украины сообщила, что "не оставит без внимания" данную информацию.

    "Действительно, я передал некую сумму денег для Донбасса, но я не хочу об этом говорить, не хочу обнародовать. И, мне жаль, что это получило публичную огласку. Что касается Службы безопасности Украины, то они ко мне не обращались", — сказал Меньшов.

    Читайте также: Спецкор: перемирие в Донбассе — это звук нового обстрела

    Ранее российской артистке Елене Воробей запретили въезд в Украину за то, что она посещала Крым. Она разместила видеообращение, принеся извинения зрителям, которые купили билеты на спектакль в Киеве, но не смогли увидеть ее игру. По словам артистки, "закон о том, кто может сюда въезжать, а кто — нет, очень напоминает мне позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Европарламента в Страсбурге.
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Медведчук Виктор
    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ
    Ситуация у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
    Теракт в метро Санкт-Петербурга