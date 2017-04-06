Меньшов подтвердил передачу "денег для Донбасса"

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Известный российский кинорежиссер Владимир Меньшов подтвердил РИА Новости передачу денег в поддержку Донбасса.

Ранее СМИ со ссылкой на пост в Facebook писателя Захара Прилепина сообщили, что Меньшов передал в пользу Донбасса 1 миллион рублей и ноутбук. По данным издания "Украинская правда", Прилепин "не уточнил, на что именно был потрачен этот миллион, но разметил репост с благодарностью от имени "медчасти батальона спецопераций номер 1".

Позже Служба безопасности Украины сообщила, что "не оставит без внимания" данную информацию.

"Действительно, я передал некую сумму денег для Донбасса, но я не хочу об этом говорить, не хочу обнародовать. И, мне жаль, что это получило публичную огласку. Что касается Службы безопасности Украины, то они ко мне не обращались", — сказал Меньшов.

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Ранее российской артистке Елене Воробей запретили въезд в Украину за то, что она посещала Крым. Она разместила видеообращение, принеся извинения зрителям, которые купили билеты на спектакль в Киеве, но не смогли увидеть ее игру. По словам артистки, "закон о том, кто может сюда въезжать, а кто — нет, очень напоминает мне позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения".