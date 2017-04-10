Украина - НАТО: итоги 25-летнего параллельного пути

Василий Стоякин, обозреватель отношений Украина — НАТО

Организация Североатлантического договора была создана 4 апреля 1949 года. В 1992 году Украина установила отношения с НАТО. 8 апреля 2017 года президент Порошенко подписал очередную программу сотрудничества с НАТО – на текущий год.

Я не вижу необходимости детально анализировать развитие отношений между нашей страной и НАТО за последние четверть века. Гораздо интереснее понять перспективы сотрудничества.

Зачем Украине НАТО?

Тут есть три аспекта: военно-технический, военно-стратегический и цивилизационный.

1. В чисто военно-техническом отношении перед Украиной еще на заре независимости встал вопрос о том, на какую военную систему ориентироваться при реформировании Вооруженных Сил. Ведь Советская Армия прекратила существование, и наследовать ее структуру (ориентированную на совершенно другие потребности, чем были у Украины) было бессмысленно.

Особого выбора изначально не было – Украина с двух сторон окружена странами НАТО, а с двух других – странами, решающими ту же саму проблему, что она сама.

Украинское руководство, правда, проявило характерную для него мудрость, и последовало своим собственным курсом, которым, в конечном итоге, привел к почти полной потере армии. В 2014 году Вооруженные Силы оказались нефункциональными – они просто не смогли оказать сопротивления в Крыму и потерпели поражение в Донбассе.

Однако с этого момента вопрос об ориентации в смысле заимствования модели реформирования военной организации был решен окончательно. Правда, особенности этой модели пока дискутируются.

Справедливости ради следует отметить, что Россия в процессе реформирования собственных Вооруженных Сил тоже многое заимствовала у НАТО. Во всяком случае, в 2007-2008 года сторонники вступления Украины в НАТО отмечали, что размеры сотрудничества России с НАТО гораздо большие, чем у Украины и НАТО.

Единственный вопрос, который актуален в плане отношений с альянсом – будет ли Украина переходить на натовские стандарты. Сейчас никаких шагов в этом направлении не предпринимается (идет только обсуждение), но в будущем, по мере деградации украинской оборонной промышленности (а она будет происходить независимо от успешности превращения Украины в "аграрную сверхдержаву", лишенную тяжелой промышленности) этот вопрос будет становиться все более и более актуальным.

2. В военно-стратегическом отношении совершенно очевидно, что, как писал Маяковский "Со всех сторон блокады кольцо. И пушки смотрят в лицо".

С одной стороны, ресурсов Украины банально нее хватает, чтобы отбиться хотя бы от одного, пусть даже не слишком сильного противника. Границы длинные, положение неудобное, экономика слабая. Причем речь идет даже не о защите независимости как таковой (по состоянию на сейчас Украина никому не нужна и, пока существует централизованное украинское государство, нужна не будет), а о сохранении территориальной целостности.

Военно-стратегическая неполноценность Украины изначально подталкивала к тому, чтобы доверить безопасность страны кому-нибудь. Тем более, после того как внезапно выяснилось, что соглашения об обеспечении безопасности не работают. О том, что между странами НАТО бывают вооруженные конфликты, украинские политики просто не подозревают.

С другой стороны, помимо конфликта с Россией, Украина за три года ухитрилась сохранить нормальные отношения только с Белоруссией.

Естественным образом напрашивается желание решить проблему внешнеполитической несостоятельности нынешней власти за счет передачи функции внешней политики в руки людей, которые в ней разбираются.

3. С цивилизационной точки зрения присоединение к НАТО является частью украинского европейского выбора. Хотя само по себе членство в НАТО никаких особенных бонусов в плане вступления в ЕС не дает, это движение именно в том направлении.

Зачем НАТО Украина?

Обычно сторонники вступления Украины в НАТО этим вопросом не задаются, а зря – тогда, возможно, удалось бы избежать Бухарестского афронта.

Собственно, Украина могла предложить НАТО только два преимущества – территорию (плацдарм под боком у России) и население ("пушечное мясо" для различных военных авантюр, хотя именно НАТО как организация ими практически не занимается – в отличие от стран-участников).

С территорией все понятно. Еще в XVIII светлейшему князю Григорию Потемкину было очевидно, что "…с Крымом достанется и господство в Черном море". Собственно, само по себе владение Севастопольской ВМБ определяет ситуацию в бассейне Черного моря. Как минимум это паритет всех и той страны, которая контролирует Севастополь.

Так что размещение в Севастополе НАТОвской базы и было целью попытки втянуть Украину в НАТО. В духе новейших поветрий США не создает своих баз в восточноевропейских странах – американские временные контингенты размещаются на базах армий восточноевропейских стран. Правда, суверенитет этих государств на территорию таких объектов фактически не распространяется, что позволяет, например, размещать там тайные тюрьмы ЦРУ.

С населением ситуация менее очевидная, но США и НАТО наблюдали уже, с какой охотой Украина предоставляет свои контингенты для участия в миротворческих операциях ООН. Особенной эффективностью они не отличались (впрочем, в ходе этих операций их оценить было и нельзя), но службу несли старательно.

Не смотря даже на эти очевидные выгоды от вступления Украины в НАТО, протащить это решение на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году США не удалось. Взбунтовались европейские партнеры, отлично понимавшие, что вхождение Украины в НАТО будет воспринято Россией как недружественный акт, что будет иметь неприятные последствия именно для них. Надо иметь в виду, что у России и так накопились определенные претензии к партнерам – ведь по "джентльменским соглашениям" начала 90-х Запад обещал не расширять НАТО, в качестве ответной благодарности за отсутствие реакции на нарушение Хельсинкских соглашений при объединении Германии.

По ситуации на сейчас даже те призрачные преимущества, которые имела Украина – растаяли.

Территория резко сократилась, причем именно в тех местах, где она была нужна. Собственно, я полагаю, что Украина никогда не сможет вернуть Крым именно потому, что ей не простят утрату этого стратегически важного региона даже те партнеры, которые высказываются за восстановление территориальной целостности. Впрочем, если Россия Крым удержать не сможет, какие-то формальности, вроде вывешивания сине-желтого флага и обоснования в Симферополе представителя украинского президента, возможно и будут соблюдены. Но формальностями все и ограничится.

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С точки зрения человеческого ресурса Запад убедился, что украинцы воевать не умеют и не любят. И дело не только в плачевном состоянии украинской армии и явно братоубийственном характере войны. Дело в психологических склонностях людей.

Кроме того, стремительное сокращение численности населения и снижение его качества (в контексте образования и здоровья) делают перспективы Украины как источника живой силы еще более туманными. Разве что для одноразовой самоубийственной попытки нанести кому-то из соседей ущерб при помощи приемов, бывших в ходу во времена "трипольской цивилизации".

Именно эти два обстоятельства, а не пресловутый территориальный раскол и необходимость воевать из-за Украины с Россией (этого делать никто не стал бы, даже будь Украина членом НАТО) надежно закрывают перед Украиной евроатлантическую перспективу.