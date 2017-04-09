НАТО было не готово к ситуации на востоке Украины - Грабский

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Президент Петр Порошенко утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО на 2017-ый год. Она предусматривает проведение реформ в секторе безопасности и обороны. Кроме того, обозначены социально-политические и правовые реформы, борьба с коррупцией и децентрализация.

Насколько это сотрудничество важно для Украины, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт Сергей Грабский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яка головна мета цієї програми? РИА Новости Украина Евгений Котенко Украине нужен референдум не по НАТО, а по Донбассу - Золотарев

— Говорити про мету цієї програми можна довго і безкінечно. Головний меседж, який є, — ця програма є наступним кроком до виконання стратегічної мети України, а саме вступу до НАТО. І відповідно до цього ми виконуємо певні кроки і забезпечуємо реалізацію цієї програми кожного року. Ця програма дістає певне доопрацювання, вона уточнюється, деталізується, і ми крок за кроком наближаємось до нашої стратегічної мети — членства в НАТО.

Не всі підтримують ідею вступу України до НАТО. Як бути?

— Ви знаєте, нічого дивного в цьому немає, і суспільство має право висловлювати свої думки, просто йдеться про те, що Україна своїми діями вже фактично проголосувала за наближення до ЄС, до європейського стандарту. Якщо говорити про військовий аспект, давайте будемо відверті, Європа — це більшість країн НАТО. Вони живуть зі своїми правилами, мають свої стандарти, виконують свої військові процедури. Наближення до Європи — один з кроків — є наближення до стандартів, якими опікуються і які прийняті в країнах НАТО, тобто європейських країнах, тому нічого дивного нема, ми йдемо паралельними шляхами. Я кажу про стратегічну мету, ніхто не каже, що завтра ми будемо членами НАТО, але бути наближеними і поглиблювати кооперацію і взаємодію ми можемо тільки, якщо ми приймемо і стандарти, і правила роботи, якщо можна так сказати, натівських країн.

Відповідно до затвердженої програми, що зміниться для Збройних сил України?

— Для Збройних сил України — ми переходимо до трошки інших якісних показників, а саме: ми поглиблюємо роботу в експертній сфері, ми долучаємось більше до фінансових ресурсів, адже не забуваємо, що спеціально для України НАТО розгорнуло декілька, здається шість, трастових фондів, які допомагають нам працювати, це поглиблення матеріально-технічного співробітництва, а саме залучення більш інструментаріїв НАТО для того, щоб ми удосконалювали і свою систему логістики, і свою систему зв'язку, і вивчали вже оперативні процедури, тобто робота продовжується. І на підтвердження цієї думки є колосальна практична допомога, яку надає НАТО нашій країні сьогодні.

Йдеться про залучення українських військових у миротворчій діяльності НАТО чи про діяльність миротворців НАТО на наших територіях?

— Немає сенсу жодного говорити про те, що якісь миротворці НАТО колись з'являться на території України. Ми говоримо про практичну взаємодію, яка передбачає і так звані багатовекторні, і двосторонні переговори, і двосторонню взаємодію. Адже, наприклад, ми маємо Канаду, як країну — члена НАТО, з якою ми підписали особливий документ, ми маємо співпрацю з Литвою, Болгарією, Румунією, Словаччиною, які постачають нам боєприпаси із своїх складів, вони так само є країнами НАТО — йдеться саме про те. І ми просто поглиблюємо співпрацю. Не забуваємо, що Україна розгорнула литовсько-польсько-українську бригаду і приймає в цьому участь, адже, скажемо, дві складові цієї бригади, то є країни — члени НАТО, штаб бригади розміщується в Люблені — на території натівської країни, тобто крок за кроком ми все більше і більше поглиблюємо нашу інтеграцію, і поглиблюємо співпрацю з НАТО.

Програма співпраці із НАТО затверджується кожен рік. Що цього року відбулося, є якісь принципові відмінності? РИА Новости | Перейти в фотобанк Донбасс: убийственно изнурительное перемирие

— Можна говорити знов-таки безкінечно про це, але, скажімо, що для нас є надзвичайно важливим — ми переходимо до поглибленої співпраці і залучення уже на законодавчому нашому рівні стандартів НАТО. Ми поглиблюємо співпрацю щодо залучення наших військовослужбовців не тільки на тактичному рівні, а й на оперативному рівні по вивченню процедур оперативних і штабних процедур НАТО. Ми переймаємо досвід НАТО і поступово будемо залучати саме натівські можливості логістики, натівські системи управління до використання в наших Збройних силах, адже країни — члени НАТО, США проводять зараз масовану, можна сказати, підготовку наших військовослужбовців на Яворі, на Яворівському полігоні, вона буде продовжена, канадці продовжили свою програму, британці продовжують співпрацю з нами. Тобто ми уточнюємо завдання — це питання дуже великого проміжку часу і виділяти, що цього року буде щось таке надзвичайно особливо — я б такого не робив, робота триває, і тут нічого такого немає.

Робота триває — саме так можна охарактеризувати сьогоднішній рівень співпраці України з Альянсом?

— Безперечно. І я хочу наголосити, що це не є односторонній, тобто не тільки Альянс дає щось Україні. Так само і ми зараз набули такого колосального досвіду, який є абсолютно унікальний, але ж, давайте будемо відверті, протягом останніх 20 років це єдиний такий кривавий конфлікт, який стався на теренах Європи, і НАТО, будемо чесними, воно не було готове до такого конфлікту. І зараз ми, вивчаючи досвід і ведення збройної боротьби, саме ми вчимо НАТО як діяти в таких от незвичайних умовах гібридної боротьби, якщо можна так сказати.

Політика НАТО щодо України може якось змінитися в контексті різкого загострення сирійської ситуації?

— Ви знаєте, треба зрозуміти, що НАТО є, перш за все, політичною організацією, і порядок прийняття рішення там є надзвичайно довготривалим, власне як і любого рішення в НАТО. І тут сказати, що політика НАТО щодо України зміниться — я б такого не говорив, і підстав думати про це навіть не існує, тому що ми продовжуємо роботу. НАТО має відповідати загрозам, які виникають на її східних кордонах, і тут політика щодо Сирії або інших країн, вона не має жодного відношення до України. Ми — інший напрямок роботи, і один з найважливіших на сьогоднішній день, на жаль.

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Напомним, политолог Валентин Войтков считает, что Украина должна постоянно напоминать США о себе, несмотря на то, что администрация Дональда Трампа сначала будет выстраивать отношения с РФ.