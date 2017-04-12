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    Политика

    В МИД объяснили, почему Украину "не хотят брать в НАТО"

    (обновлено: )43410
    Как отметил заместитель главы Министерства иностранных дел Вадим Пристайко, НАТО не нужно на сегодня приглашать в свои ряды государство, которое находится в состоянии войны.
    Флаги Украины и НАТО
    пресс-служба Минобороны Украины

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Конфликт на востоке Украины является причиной незаинтересованности НАТО в Киеве, сообщил замглавы МИД Украины Вадим Пристайко.

    Украина-НАТО
    NATO
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    "Хочу сказать, что альянс оборонительный… Пригласить государство, которое воюет сейчас, оборонительному альянсу это не нужно. Они сейчас работают совсем по-другому", — ответил Пристайко на вопрос, насколько НАТО сейчас заинтересовано в приеме в свои ряды Украины.

    Как сообщает ukranews.com, НАТО обороняется и принимает в свои ряды те государства, у которых нет конфликтов с соседними странами.

    Напомним, власти намерены в 2017 году принять меры, чтобы добиться "устойчивой поддержки" гражданами Украины курса страны на членство в НАТО. Об этом речь идет в программе сотрудничества Украины с НАТО на 2017 год, которую в субботу утвердил президент Петр Порошенко.

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