В МИД объяснили, почему Украину "не хотят брать в НАТО"

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Конфликт на востоке Украины является причиной незаинтересованности НАТО в Киеве, сообщил замглавы МИД Украины Вадим Пристайко.

"Хочу сказать, что альянс оборонительный… Пригласить государство, которое воюет сейчас, оборонительному альянсу это не нужно. Они сейчас работают совсем по-другому", — ответил Пристайко на вопрос, насколько НАТО сейчас заинтересовано в приеме в свои ряды Украины.

Как сообщает ukranews.com, НАТО обороняется и принимает в свои ряды те государства, у которых нет конфликтов с соседними странами.

Напомним, власти намерены в 2017 году принять меры, чтобы добиться "устойчивой поддержки" гражданами Украины курса страны на членство в НАТО. Об этом речь идет в программе сотрудничества Украины с НАТО на 2017 год, которую в субботу утвердил президент Петр Порошенко.