Трамп ратифицировал протокол о вступлении Черногории в НАТО

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп уведомил Сенат о ратифицикации протокола по вступлению Черногории в НАТО, говорится в сообщении Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп ратифицировал протокол о вхождении Черногории в состав НАТО", — говорится в сообщении.

Трамп направил в Сенат письмо, в котором отметил, что "включение Черногории в состав НАТО не увеличит долю США в общем бюджете НАТО", а также и не станет препятствием для возможностей США "выполнять свои финансовые или военные обязательства за пределами альянса".

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Черногория, как ожидается, может уже в 2017 году стать членом НАТО. Власти страны планируют решение о членстве в альянсе принимать не на референдуме, а провести его через парламент, избранный по итогам выборов в октябре 2016 года.

Страны НАТО 19 мая 2016 года подписали протокол о вступлении Черногории в альянс, что предоставляет ей статус наблюдателя на заседаниях. После его ратификации всеми 28 государствами-членами Черногория сможет стать полноправным членом альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 14 февраля сообщил о том, что протокол о вступлении Черногории в НАТО ратифицировали уже 24 государства-члена Североатлантического альянса.