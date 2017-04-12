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    Россия

    МИД РФ назвал контрпродуктивным вступление Черногории в НАТО

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    Российская сторона заявила о необходимости учета мнения граждан Черногории в решении судьбы страны и "контрпродуктивности курса официальной Подгорицы на ее втаскивание в НАТО в обход референдума".
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр – РИА Новости Украина. Курс властей Черногории на вступление в НАТО в обход референдума является контрпродуктивным, говорится в сообщении МИД РФ.

    Как указали в МИД РФ, во вторник в Москве состоялась беседа замглавы МИД РФ Алексея Мешкова с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Винченцо Амендолой.

    Государственный флаг Сербии на посольстве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    После русских "террористов" в Черногории – русский десант в Сербии

    В ходе встречи обсуждались актуальные международные темы, в частности, балканская проблематика.

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    С российской стороны указано на обострение ситуации в регионе Западных Балкан, нарастание рисков, связанных с проявлениями экстремизма, просачиванием боевиков из кризисных очагов в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Отмечена важность соблюдения и уважения дейтонских конституционных полномочий Республики Сербской в Боснии и Герцеговине, недопустимость линии на подрыв легитимных прав этого образования.

    "Подчеркнута необходимость учета мнения граждан Черногории в решении судьбы страны, контрпродуктивность курса официальной Подгорицы на ее втаскивание в НАТО в обход референдума. Обращено внимание на вопиющие примеры грубого вмешательства извне во внутренние дела Македонии, в том числе со стороны есовских и натовских структур, деструктивный характер "тиранской платформы", чреватой размыванием македонской государственности", — говорится в сообщении.

    Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп ратифицировал протокол о вступлении Черногории в НАТО. 

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