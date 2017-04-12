Минский процесс. Запад включил рычаги давления на Украину - Павленко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече глав МИД стран "Большой семерки" (G7) в итальянской Лукке попросил своих европейских коллег объяснить, почему американцев должен волновать конфликт в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, передает агентство Рейтер.

Ранее посол США в Украине Мари Йованович заявила, что власти Украины потеряют поддержку западных партнеров, если отойдут от выполнения минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе.

По словам нардепа от фракции "Оппозиционного блока" Юрия Павленко, последние события — новый этап в Минском переговорном процессе по Украине.

"Чего нам ожидать? Хочется верить, что не будет хуже, чем есть сейчас. Все-таки, уверен, что эскалация дискуссии на эту тему даст толчок мирному урегулированию ситуации в Украине. Не сомневаюсь, что требования западных партнеров, в частности США, будут достаточно жестким с точки выполнения украинской властью взятых на себя обязательств. Есть уверенность, что новая администрация Соединенных Штатов не будет такой лояльной к провалам, неэффективности и непрофессионализму украинской власти. Причем речь будет идти не только о выполнении Минских соглашений, но и решению вопроса коррупции", — отметил политик.

Павленко уверен, что действующей власти нужно быть готовой к тому, что эта дискуссия может привести к ее перезапуску.

"В случае промедления в этом вопросе, речь, как минимум, пойдет о досрочных выборах. Политики уже два года всячески уклоняются от выполнения Минска-2, но думаю, когда Запад поставит четкие условия и сроки, все будет иначе. Тогда каждый политик и чиновник почувствует личную ответственность, страх за свой пост, ресурсы, чего пока не наблюдается. У США и Евросоюза есть целый комплекс рычагов давления на руководство страны", — говорит депутат.

Политик также выразил уверенность, что в ближайшее время Минский процесс сдвинется с мертвой точки.

"Не исключаю того, что каким-то образом может измениться формат. Возможно, появятся какие-то новые договоренности, которые уже будет контролировать персонально новая Администрация США", — подытожил он.