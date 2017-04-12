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    Точка зрения

    Минский процесс. Запад включил рычаги давления на Украину - Павленко

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    По мнению народного депутата Юрия Павленко, новая Администрация Соединенных Штатов сделает все для того, чтобы украинская сторона ускорила выполнение Минских соглашений.
    Депутат Верховной Рады Юрий Павленко. Архивное фото
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече глав МИД стран "Большой семерки" (G7) в итальянской Лукке попросил своих европейских коллег объяснить, почему американцев должен волновать конфликт в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, передает агентство Рейтер.

    Ранее посол США в Украине Мари Йованович заявила, что власти Украины потеряют поддержку западных партнеров, если отойдут от выполнения минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе.

    По словам нардепа от фракции "Оппозиционного блока" Юрия Павленко, последние события — новый этап в Минском переговорном процессе по Украине.

    "Чего нам ожидать? Хочется верить, что не будет хуже, чем есть сейчас. Все-таки, уверен, что эскалация дискуссии на эту тему даст толчок мирному урегулированию ситуации в Украине. Не сомневаюсь, что требования западных партнеров, в частности США, будут достаточно жестким с точки выполнения украинской властью взятых на себя обязательств. Есть уверенность, что новая администрация Соединенных Штатов не будет такой лояльной к провалам, неэффективности и непрофессионализму украинской власти. Причем речь будет идти не только о выполнении Минских соглашений, но и решению вопроса коррупции", — отметил политик.

    Павленко уверен, что действующей власти нужно быть готовой к тому, что эта дискуссия может привести к ее перезапуску.

    "В случае промедления в этом вопросе, речь, как минимум, пойдет о досрочных выборах. Политики уже два года всячески уклоняются от выполнения Минска-2, но думаю, когда Запад поставит четкие условия и сроки, все будет иначе. Тогда каждый политик и чиновник почувствует личную ответственность, страх за свой пост, ресурсы, чего пока не наблюдается. У США и Евросоюза есть целый комплекс рычагов давления на руководство страны", — говорит депутат.

    Политик также выразил уверенность, что в ближайшее время Минский процесс сдвинется с мертвой точки.

    "Не исключаю того, что каким-то образом может измениться формат. Возможно, появятся какие-то новые договоренности, которые уже будет контролировать персонально новая Администрация США", — подытожил он.

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