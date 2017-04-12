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    МИД не исключил скорой встречи Порошенко с Трампом

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (162)

    (обновлено: )12901
    Как отметил первый замминистра иностранных дел, он не удивится, если "глава государства совершит в ближайшее время визит, во время которого состоятся такие встречи".
    Здание МИД Украины
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Встреча президентов Украины Петра Порошенко и главы США Дональда Трампа может состояться в ближайшее время, заявил первый замминистра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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    "Не будем раскрывать все наши планы, но я не удивлюсь, если глава государства совершит в ближайшее время визит, во время которого состоятся такие встречи. Мы над этим работаем", — сказал Пристайко в опубликованном в среду интервью информационному агентству "Украинские новости".

    По его словам, Киев также заинтересован во встрече с министром обороны, которая "также запланирована". "Ну, и в результате, с президентом, безусловно, тоже", — сказал дипломат.

    Ранее Порошенко заявил, что доволен тем, как налаживается диалог Киева с администрацией нового президента США. По его словам, свидетельством этого являются его контакты с руководством американской администрации, а также телефонные разговоры, которые он провел с президентом США.

    Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил ранее, что дата возможной встречи Порошенко с Трампом все еще обсуждается.

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