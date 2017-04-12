Трамп анонсировал визит в Китай

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина, Жанна Манукян. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином назвал их недавнюю встречу в США "очень успешной" и выразил надежду, что его визит в Китай состоится в скором времени, сообщило Центральное телевидение Китая.

Встреча Си Цзиньпина и Трампа состоялась во Флориде 6-7 апреля.

Читайте также: Санкции против РФ и сирийский капкан для G7

"Я был очень рад принять председателя Си Цзинипина в Мар-а-Лаго, а также провести с ним встречу. Эта встреча получилась очень успешной. Поддержание тесных контактов между двумя лидерами крайне важно. Я надеюсь совершить государственный визит в Китай", — приводит телеканал слова Трампа.

В ходе телефонного разговора с Трампом Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за политическое решение сирийского кризиса. Он также выразил надежду, что Совет Безопасности ООН сможет сохранить единство по сирийскому вопросу, так как это является крайне важным.