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    Трамп анонсировал визит в Китай

    (обновлено: )25601
    Президент США назвал недавнюю встречу с Си Цзиньпином в Мар-а-Лаго "очень успешной". Он также выразил надежду, что его визит в КНР состоится в скором времени.
    Дональд Трамп
    REUTERS Joe Raedle

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина, Жанна Манукян. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином назвал их недавнюю встречу в США "очень успешной" и выразил надежду, что его визит в Китай состоится в скором времени, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque
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    Встреча Си Цзиньпина и Трампа состоялась во Флориде 6-7 апреля.

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    "Я был очень рад принять председателя Си Цзинипина в Мар-а-Лаго, а также провести с ним встречу. Эта встреча получилась очень успешной. Поддержание тесных контактов между двумя лидерами крайне важно. Я надеюсь совершить государственный визит в Китай", — приводит телеканал слова Трампа.

    В ходе телефонного разговора с Трампом Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за политическое решение сирийского кризиса. Он также выразил надежду, что Совет Безопасности ООН сможет сохранить единство по сирийскому вопросу, так как это является крайне важным.

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