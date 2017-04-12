Большинство граждан США поддерживают решение Трампа об ударе по Сирии

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Более 50% американцев поддерживают решение президента США Дональда Трампа нанести удар по базе в Сирии, свидетельствует совместный опрос, проведенный компанией Langer Research Associates для телеканала ABC News и издания Washington Post.

Как показали результаты исследования, 51% респондентов считают верным решением удар США по базе в Сирии, 40% высказались против и 9% воздержались. Такое же количество опрошенных поддержали отстранение президента Сирии Башара Асада от власти, 30% проголосовали против, при этом использование военных средств для свержения главы сирийского государства одобрили только 35% из числа опрошенных, 41% — не поддержал эту идею. Большинство респондентов (54%) также поддержали повторные удары в Сирии.

Участникам опроса также предложили ответить на вопросы, касающиеся того, какие последствия могут быть от нанесенных США ударов в Сирии. Как выяснилось в ходе исследования, большинство опрошенных (59%) обеспокоены возможным ухудшением отношений между РФ и США в связи с атакой в Сирии.

Опрос проводился с 7 по 9 апреля. В исследовании приняли участие 900 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 4 процентных пункта.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила на прошлой неделе о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

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В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

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​Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.