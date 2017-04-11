Бросает в жар. В Украине резко вырос градус радикализма

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Харьков: в тревожном ожидании

Участники акции протеста, заблокировавшие работу отделения "Сбербанка" ул.Донец-Захаржевского в Харькове, не расходятся: накануне они разбили там палатку и остались дежурить возле финучреждения всю ночь, сообщает "Укринформ".

Как сообщают в полиции, ночью возле банка дежурили 30 работников ГУ НП в Харьковской области.

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Тем временем, националисты не намерены расходиться и идти на уступки. Активисты "Национального корпуса" из Запорожья и Днепра направились в Харьков на подмогу местным участникам блокады.

"Мы предупреждаем власть и правоохранителей. Нас много. Мы молоды и готовы действовать. Мы готовы до конца стоять за свою идею и друг за друга. Ударив одного нашего друга, ждите, что завтра к вам приедут спросить за это сотни и тысячи патриотов из всех уголков Украины. Мы не отступим", — говорится в сообщении "Нацкорпуса".

Планируется, что сегодня около 13:00 к месту протеста приедет лидер партии Андрей Билецкий.

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Накануне в Харькове произошли потасовки из-за блокирования отделения "Сбербанка". Протестующие начали бросать в сторону силовиков камни и бутылки, началась драка.

Как писало местное издание 057.ua, силовики, вооруженные дубинками и щитами, начали разгон активистов "Национального корпуса".

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Киев: "Огненное шоу" под "Сбербанком", ночной взрыв

В понедельник вечером, 10 апреля, протестующие принесли залитую "кровью" карту Украины к отделению украинской "дочки" "Сбербанка" на улице Владимирская в Киеве и зажгли файеры.

"Национальный Корпус Киев провел под центральным отделением "Сбербанка" перформанс с файерами и с картой Украины, которая символизирует кровавую войну и смерть наших солдат, в том числе и из-за военно-финансовых учреждений РФ — банков", — говорилось в сообщении политсилы на странице в Facebook.

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Также члены Нацкорпуса заявили, что останутся под отделением банка на ул. Владимирская, 46 всю ночь.

Перед этим офисы "Альфа-банка" и "Проминвестбанка" подверглись атаке националистов.

Не обошлось и без инцидентов ночью. Около часа ночи на улице Владимирской в Киеве прогремел взрыв возле ресторана, который сейчас находится на реконструкции. Взрывной волной выбило стекла в окнах ресторана и Института археологии, которые там расположены.

На месте взрыва работают правоохранители, информации о пострадавших нет.

Правоохранители обнаружили на месте ночного взрыва в центре Киева фрагменты взрывного устройства. "Во время обследования территории правоохранители обнаружили деформированные фрагменты взрывного устройства, которые отправили для проведения экспертизы", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предполагает до 10 лет тюремного заключения.

Неспокойная Полтава

Протесты против застройки газетной арки в центре Полтавы переросли в акции против городской власти.

Накануне вечером несколько десятков активистов автоколонной двинулись "в гости к мэру Мамаю". Под стенами дома митингующие с красно-черными и желто-голубыми флагами во главе с депутатами горсовета Юлианом Матвийчуком и Александром Шамотой попытались позвать Александра Мамая вернуться на рабочее место, но ответа не было.

Кроме этого, они устроили перформанс, рассыпав под воротами пакеты с сахаром (именно этот продукт Александр Мамай раздавал социально незащищенным группам населения накануне выборов в 2015 году).

Отметим, что работа горсовета заблокирована из-за акции праворадикальных активистов. Часть протестующих участвовала в акции 5 апреля, когда произошли массовые столкновения.

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Протестующие требуют от градоначальника Александра Мамая созвать внеочередную сессию, чтобы отменить решение о застройках в городе и поднять вопрос его отставки. Однако мэр отказался идти на переговоры.

Стычки в Одессе

В понедельник, 10 апреля, в Одессе в парке Шевченко во время церемонии по случаю дня освобождения города произошли столкновения.

Активисты одесских патриотических организаций в День освобождения города от фашистских захватчиков подрались со своими оппонентами — активистами "Куликова поля", а также с полицейскими. Драка началась после того, как экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненеко вступил в словесную перепалку с "куликовцами". Его возмутили "сепаратистские лозунги", которые выкрикивали оппоненты.

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В результате двоих соратников Стерненко задержала полиция. Их пытались отбить у правоохранителей, активисты оцепили машину, но полицейским все же удалось выехать из окружения толпы. Сообщалось, что полиция задержала около 20 активистов патриотических организаций.

Позже стало известно, что всех задержанных националистов отпустили. Об этом сообщил глава партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок на своей странице в Facebook.

По материалам из открытых источников интернет.