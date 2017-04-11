Путин: ситуация в Сирии напоминает события в Ираке - скучно, девочки

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нынешняя ситуация вокруг Сирии напоминает события 2003 года, когда США начали кампанию в Ираке, и процитировал фразу "скучно, девочки" из одного из самых известных юмористических произведений отечественной литературы.

Путин во вторник провел встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.

"Мы обсуждали это с президентом (Италии). Я сказал, что мне это сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете безопасности (ООН) показывали, якобы, химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке понятная, а закончилось это разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ на международной сцене, ни больше, ни меньше", — заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, то же самое происходит и сейчас.

"И опять партнеры кивают им. Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки". Это мы уже все видели, наблюдали", — подчеркнул Путин.

Фраза стала известной благодаря роману "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.