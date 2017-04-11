Агрессивные действия США против Сирии: реакция в мире

Владимир Матвеев, обозреватель

Недавний ракетный удар США по авиабазе в Сирии является агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, который вызвал замешательство и разные реакции у части дипломатов и лидеров стран, учитывая предыдущие заявления Дональда Трампа.

ВВС США выпустили из акватории Средиземного моря 59 крылатых ракет Tomahawk по базе в районе Хомса, откуда, как считают в США, могли быть организованы атаки с использованием химоружия.

Россия и Иран заявили о недопустимости агрессивных действий США против Сирии и высказались за объективное расследование всех обстоятельств инцидента с применением химического оружия 4 апреля в провинции Идлиб.

Об этом лидеры двух стран – Владимир Путин и Хасан Роухани говорили 9 апреля по телефону, сообщило Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Кремля.

После ракетного удара, нанесенного Вашингтоном по сирийской авиабазе после инцидента с химическим оружием, альянс сторонников президента Сирии Башара Асада, в который входят Россия и Иран, выступил 9 апреля с совместным заявлением, предупредив применить силу в ответ на "любое нарушение красной черты кем бы то ни было", передает DW.

Ракетный удар США по авиабазе в Сирии – нарушение международного права. В отношениях Москвы и Вашингтона будет меняться равновесие.

"Президент России считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причём под надуманным предлогом. Сирийская армия не располагает запасами химического оружия, факт уничтожения всех запасов химического оружия у вооружённых сил Сирии был отфиксирован и подтверждён ОЗХО – специализированным подразделением ООН. При этом, по мнению В. Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию", - говорится в комментарии пресс-службы Президента России от 7 апреля 2017 года, говорится на сайте kremlin.ru

Лидер России Владимир Путин видит в ударах по Сирии со стороны США "попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке", говорится в комментарии пресс-службы Президента России от 7 апреля 2017 года.

При этом существует неопределенность в вопросе о том, хочет ли Вашингтон добиваться отстранения президента Сирии Баша́ра Ха́фез аль-А́сада, чего добиваются многие европейцы, или же ракетные атаки были "предупредительным сигналом", задаются вопросом обозреватели Голоса Америки.

В то время как посол США В ООН Никки Хейли заявила на минувших выходных, что смена режима входит в число приоритетов для Трампа, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в субботу, что главной задачей является победа над "Исламским государством".

Главы внешнеполитических ведомств Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров 8 апреля обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает российский МИД. Отмечено, что разговор состоялся по американской инициативе.

Глава МИД РФ в ходе телефонного разговора повторил позицию России о том, что "утверждения о применении войсками Сирии химического оружия в Идлибе 4 апреля не соответствуют действительности". Он указал на "необходимость тщательного, беспристрастного и профессионального расследования", передает DW.

При этом Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США заявил, что ракетные удары "сыграли на руку экстремистам", передает Радио Свобода.

Ситуация в Сирии станет одной из главных тем обсуждения Тиллерсона и Лаврова во время ожидаемого в среду, 12 апреля, визита госсекретаря США в Москву.

Неоднозначные сигналы привели к замешательству европейских союзников, которые хотят, чтобы США полностью поддержали политическое решение, основанное на передаче власти в Дамаске.

"Американцы говорят, что они согласны, но ничем не подтверждают это в закулисной работе. Они не участвуют в этом и бесцельно бродят в потемках", – заявил высокопоставленный европейский дипломат, пожелавший сохранить анонимность, передает Голос Америки.

В то время как многие первые лица в Европе в значительной мере поддержали действия Вашингтона, политики, не находящиеся непосредственно у власти, были намного более сдержанны в своих оценках.

Так, по данным DW, кандидат на пост канцлера ФРГ от социал-демократов Мартин Шульц избежал прямой оценки воздушного удара со стороны американцев. Европа, по его убеждению, должна взять на себя больше ответственности за "политическое, невоенное" урегулирование конфликта, сказал лидер немецких социал-демократов, передает DW.

Ханс-Кристиан Штрёбеле из оппозиционной партии "Союз 90/Зеленые" обвинил правительство ФРГ в том, что оно спокойно принимает удары армии США по Сирии, которые наносятся "без опоры на какую-либо юридическую основу". С критикой действий Пентагона выступили в ФРГ и представители оппозиционной Левой партии, предостерегая от эскалации конфликта.

"Трамп не сможет победить ИГИЛ, атакуя Асада. Так он может только поставить в неудобное положение свою оппозицию в США и — в некоторой степени — Путина. И ничто из этого не отвечает интересам США", — отмечает Леонид Бершидский в своей статье в Bloomberg.

Атака США в Сирии меняет также правила игры в гражданской войне и для Ближнего Востока. Ближайшее будущее покажет, станет ли происшедшее одиночной атакой или американцы продолжат нападать на силы Асада и попытаются свергнуть режим.

Министры иностранных дел стран G7 в понедельник проводят ежегодную встречу, на которой представители Европы и Японии хотят получить от США разъяснения по целому ряду вопросов, в частности по Сирии.

Двухдневный саммит в Тоскане проводится на фоне выдвижения ударной группы ВМС США к Корейскому полуострову. США связывают передислокацию эскадры с "обеспокоенностью США" наращиванием военного потенциала КНДР. Так, последний запуск баллистической ракеты Северная Корея осуществила 5 апреля.

Власти КНДР осудили ракетный удар США по авиабазе Шайрат в Сирии, назвав его "непростительным актом агрессии против суверенного государства", сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Между тем, президент США сообщил изданию Financial Times, что он "готов разрешить проблему Северной Кореи", раз Китай не делает этого. Проходящие американо-южнокорейские маневры, которые воспринимаются Пхеньяном как подготовка к вторжению; президентские выборы в Южной Корее 9 мая, которые могут привести к смене политического курса Сеула в отношении Пхеньяна, и вероятность нового северокорейского ядерного испытания — корейское уравнение усложняется", пишет Le Monde.

Направленный к Корейскому полуострову американский авианосец совершит беспрецедентный со времен Второй мировой войны маневр в рамках новой оперативной концепции размещения ВМС США в Тихом океане, сообщает издание Defense News со ссылкой на американские источники.

Согласно сообщению Reuters, такая передислокация кораблей является демонстрацией силы нынешней администрации Трампа. Однако никто не может дать ответ, как далеко Трамп может зайти в этом вопросе.

Как говорится в публикации Le Monde, во время своего первого азиатского турне американский госсекретарь Тиллерсон констатировал фиаско всей политики, которая проводилась более двух десятилетий в отношении Северной Кореи, заявив, что "военное решение уже на столе".

Ударная группа намерена добраться до Корейского полуострова от Сингапура, передает DW. В состав группы войдет авианосец "Карл Винсон". По мнению экспертов, отправка американской ударной группы берегам Кореи может подтолкнуть руководство КНДР "к необдуманным действиям".

Наряду с этим, напомним, что удар по авиабазе в Сирии произошел после того, как недавно из Совета национальной безопасности был исключен главный стратег Стив Бэннон, которому президент Дональд Трамп доверял ранее больше других.

Теперь, как полагают аналитики, отставка Макфарлэнд показывает, что назначенный вместо Флинна на пост советника по нацбезопасности генерал Герберт Макмастер перекраивает команду NSC, сколоченную его предшественником.

Не исключено, что новые стратеги президента Трампа хотят модернизировать проект "Расширенный Ближний Восток" – коррекция географического региона в интересах США, с внедрением элементов внешнеполитической стратегии типа "Анаконда" по отношению к Азиатско-Тихоокеанскому региону, осуществляя переброску сил на Дальний Восток для сдерживания Китая.

С другой стороны, речь может идти пока о двусторонних отношениях двух стран в контексте ядерной программы и ситуации вокруг КНДР.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин 6-7 апреля находился с официальным визитом в США. Сложные переговоры лидеров стран проходили в закрытом режиме в поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида.

Согласно американским СМИ, Пекин и Вашингтон договорились "расширить сотрудничество и работать с международным сообществом, чтобы убедить КНДР мирным образом решить проблему и отказаться от незаконных оружейных программ".

Однако, по данным источников и СМИ, ни по корейскому вопросу, ни по Южно-Китайскому, ни по попыткам Трампа ограничить объем экспорта и объем китайских инвестиций в США, на переговорах Трампа с Си, достичь существенных подвижек не удалось.

Наряду с этим, согласно DW, по мнению главы Минобороны ФРГ, не случайно Трамп отдал приказ об ударе по авиабазе в Сирии вскоре после встречи с Цзиньпином. Фон дер Ляйен, как и глава Госдепа США, "усматривает в этом сигнал Пекину".

Именно Си оказался первым из мировых лидеров, которого Трамп лично поставил в известность о ракетной атаке на сирийскую базу Шайрат.

"Самая главная особенность встречи Си и Трампа заключается в необходимости Трампа срочно раскрыть свои политические способности в контроле над обсуждением важных дипломатических стратегий", — сообщает китайское издание Guancha.