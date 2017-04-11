Страны G7 не приняли решения о санкциях против РФ и Сирии - Эйро

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил, что на встрече глав МИД стран "Большой семерки" в Лукке не было принято решение о расширении санкций в отношении России и Сирии, передает агентство Рейтер.

В свою очередь, агентство Блумберг сообщает, что вопрос расширения санкций к России вообще не обсуждался.

Эйро отметил, что все страны G7 согласны в том, что президент Сирии Башар Асад не может быть частью будущего страны. Глава МИД также подчеркнул необходимость режима прекращения огня, который будет регулироваться международным сообществом, в качестве первого шага в урегулировании в Сирии.

По словам Эйро, удар США по авиабазе в Сирии "приоткрыл окно возможности" к тому, чтобы попытаться положить конец конфликту.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявлял, что намерен на встрече потребовать ужесточения санкций в отношении России. Как пишет Sun, британский министр хочет, чтобы в связи с химатакой в Идлибе G7 опубликовала совместное заявление, согласно которому Россия будет должна прекратить оказывать поддержку президенту Сирии Башару Асаду и вывести войска из страны. В случае отказа Москвы последуют новые санкции в дополнение к тем, что уже введены в связи с ситуацией вокруг Украины, пишет газета.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

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Как заявил позднее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии ОЗХО получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.