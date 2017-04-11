В результате нападения боевиков в Сирии погибли двое военных из РФ

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Двое военнослужащих из России погибли в результате нападения боевиков в Сирии, за жизнь одного раненого российского военного продолжают бороться медики, сообщает Минобороны России.

"В Сирийской Арабской Республике в результате нападения боевиков погибли два российских военнослужащих… В результате взрыва мины два российских военнослужащих погибли. За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные контрактной службы, находившиеся в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером — российским военным советником, подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков.

"Командованием российские военнослужащие представлены к государственным наградам", — добавляется в релизе.

Ранее сообщалось, что четверо российских военнослужащих погибли и двое получили раненения в Сирии при подрыве автомобиля на радиоуправляемом фугасе.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.