Иванка Трамп повлияла на решение по удару в Сирии - сын президента США

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Сын президента США Дональда Трампа Эрик сообщил британской газете Telegraph, что реакция его сестры Иванки на сообщения о химической атаке в сирийском Идлибе повлияла на решение американского руководства нанести ракетный удар в Сирии.

По словам Эрика Трампа, Иванка была "убита горем и возмущена жестокостью" химической атаки в Сирии. "Иванка — мать троих детей, и у нее есть влияние. Я уверен, она сказала: "Послушай, это ужасно". В такие моменты мой отец будет действовать", — добавил он.

Ранее газета Sunday Times сообщила, что реакция дочери президента США Иванки Трамп на сообщения о химической атаке в сирийском Идлибе повлияла на решение нанести ракетный удар в Сирии. После удара по сирийской авиабазе Иванка Трампа написала, что гордится решением отца.

Эрик Трамп добавил, что на его отца "оказали сильное влияние" кадры последствий химатаки, но при этом отметил, что президент не действовал импульсивно, принимая решение о ракетном ударе. Ранее видеоматериал с якобы последствиями химатаки был опубликован организацией "Белые каски".

"Он все обдумал, он практичный человек, не импульсивный", — сказал Эрик Трамп об американском президенте. Сам Эрик Трамп также высказал свое мнение по поводу химатаки. "Это было ужасно. Я рад, что он (президент Трамп) ответил на это таким образом", — завил он.