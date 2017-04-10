СМИ сообщили, как дочь Трампа повлияла на ракетный удар в Сирии

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости Украина. Дочь президента США Иванки Трамп могла повлиять на решение американского руководства нанести ракетный удар в Сирии, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники, знакомые с дипломатическим сообщением посла Британии в Вашингтоне.

Как сообщает издание, примерно за сутки до ракетного удара посол Британии в Вашингтоне Ким Дэррок (Kim Darroch) направил сообщение глава британского МИД Борису Джонсону и премьер-министру страны Терезе Мэй, в котором предположил, что США рассматривают вероятность военных действий в Сирии. В послании также объяснилось, почему президент США Дональд Трамп мог изменить свое мнение по поводу Сирии, отмечает газета.

По данным источников издании, в депеше Дэррок отметил влияние дочери Трампа Иванки. В частности, посол указал на ее сообщение в официальном в Twitter, где она заявила, что "убита горем и разгневана фотографиями, поступающими из Сирии после ужасающей химической атаки".

"Источники, знакомые с дипломатическим сообщением, заявили, что беспокойство Иванки имело "значительное влияние в Овальном кабинете". Министрам сообщили, что это означает, что реакция администрации была "более резкой, чем ожидалось", — пишет газета.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии в провинции Хомс, утверждая, что с него Дамаском в начале апреля была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы.