Томагавк, скальп и химическая атака. Невыученные сирийские уроки

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Роман Степняк

Похоже, атака американцев на военную базу правительственных войск в Сирии вызвала в определенных кругах украинского общества больше эмоций, чем решение Европарламента о предоставлении украинцам права на безвизовое посещение Шенгенской зоны.

Это парламент, главный законодательный орган страны. Народный депутат Дмитрий Линько, радикал из партии Олега Ляшко. Цитата: "Договоренности не будут выполнены до тех пор, пока мы не дадим по зубам Российской Федерации, российским оккупантам. Так, как это сделал пример сегодняшний по Сирии, когда в ответ на химические атаки тирана Асада и его друга Путина, Соединенные Штаты нанесли удар ракетами. Так же нужно было делать три года назад, когда у Украины забрали Донбасс, Крым, когда оккупировали часть Грузии. Только такой ответ и такая реакция международного сообщества, всего цивилизованного мира против террористов может остановить их агрессию. Мир сегодня должен принять военную доктрину против террористов при условии, что главным спонсором терроризма в мире, на самом деле, являются не исламские террористические организации, а Российская Федерация. Это должен понять весь мир".

В зале — овации.

Почти в том же духе, комментируя удар "Томагавками" по военному аэродрому аш-Шайрат вблизи провинции Хомс, высказался глава МИДа Павел Климкин: "Именно такие решительные действия США должны помочь решить ту сложную ситуацию, которая происходит на Ближнем Востоке, в том числе вследствие задействования России".

Не остался в стороне и президент Петр Порошенко. По сообщению пресс-службы, глава государства "выразил поддержку действиям Соединенных Штатов для предотвращения дальнейших военных преступлений режима Башара Асада против мирного населения в Сирии".

Не меньшее воодушевление царит в социальных сетях.

Что же на самом деле так восхитило отечественных патриотов? Откуда истоки радости ракетному удару американцев по сирийцам? Почему так ненавистен этот Башар Асад, который вроде бы ничего плохого для Украины не сделал?

Ах, да! Забыл! Он так похож на родимого Виктора Януковича. У него тот же друг — Владимир Путин. И этого достаточно, чтобы видеть в нем заклятого врага, презирать и желать немедленного отстранения от власти.

Но давайте задумаемся. Отождествляя сирийского правителя, которого нельзя упрекнуть в наличии железной воли и усомниться в европейском образовании, с бывшим директором донецкой автобазы, на кого должны быть похожи противники украинского диктатора? На врагов Башара Асада?

Позвольте, но ведь это отпетые бандиты из ИГИЛ и Ан-Нусры, которые вот который год терроризируют полмира! От их террористических акций только в течение последних лет пострадали Париж и Лондон, Берлин и Брюссель, Стокгольм и Москва, на их совести десятки погибших ни в чем не виновных людей. Они разрушили Мосул и Пальмиру, надругались над наследием мирового значения, отрезали головы пленников…

Ладно, черт с ней, с аналогией. Но ведь подумать о будущем, если не о своем, то хотя бы своих детей, можно? Восторгаясь разгорающимся конфликтом между Вашингтоном и Москвой и призывая верного заокеанского союзника наказать "Томагавками", а может, и более серьезными ракетами и бомбами соседнюю Россию, поразмышлять о том, каким эхом все это может отозваться от Харькова до Львова, слабо?

Радуясь ракетному удару США, вы реально понимаете, чему рады? Одно государство, очень сильное и мощное, нанесло удар по-другому, слабому и растерзанному, потому что посчитало это необходимым. И совсем не потому, что сильно нужно было наказать эту плохую страну за неподобающее поведение со своими гражданами. Не важно, что никак не доказано, кто именно травил детей зарином, неважно, что даже ООН признал, что нет у режима Асада химического оружия, кто об этом помнит.

Сидя на диване, трудно сказать, была ли химическая атака, а если была, то кто ее подготовил и осуществил. Но то, как быстро и бодро США

спланировали и осуществили этот удар по авиабазе, наводит на размышления. В последний момент американские военные предупредили своих российских коллег, зная, что у России руки связаны меморандумом о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов. Так, что все было рассчитано. Как бы там ни было, а мир сделал еще один шаг к своему концу.

Там свои, геополитические расчеты, порою не имеющие ничего общего с реальными вещами. У сильных мира сего свои причуды, им позволено то, что позволено Юпитеру. Они выкрутятся из сложившейся ситуации, проведут переговоры и встречи, привлекут экспертов, принесут на алтарь соглашения того же Башара Асада, если свет клином сойдется именно на нем.

А что, если, восхищаясь американской бомбардировкой аэродрома аш-Шайрат, мы зазываем эту "сирию" в свой дом? Ведь не может быть, чтобы мы не допускали даже мысли, что кроме государства на американском континенте есть еще одно сильное и мощное государство. Вашингтон далеко, а Москва — рядом.

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Если рядом разгорится пожар, то никому не спастись. И нами могут пожертвовать, так же, как могут пожертвовать Сирией. Если так сложится геополитическая ситуация. Вызывая огонь на соседнюю страну, мы должны понимать, что ракеты будут лететь над Львовом, Одессой и Киевом. Туда и обратно. Но не все ракеты поражают назначенные цели. Из выпущенных, кстати, по аэродрому аш-Шайрат 59 ракет к месту назначения долетело только 23. Остальные потерялись в пустыне…

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