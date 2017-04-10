Глава МИД Британии не исключает нового ракетного удара США по Сирии

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КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Вашингтон может нанести новый ракетный удар в Сирии, сообщает британский таблоид Sun.

В интервью изданию министр заявил, что США своими действиями в Сирии "передали ясный и общий сигнал" Запада. "Важно, что они могут сделать это снова", — сказал Джонсон.

Министр подчеркнул, что намерен работать с США и странами G7 для того, чтобы "нацелиться на окончание войны и перестройку Сирии". "Нет сомнений в том, что действия США в корне меняют положение дел в Сирии", — отметил министр.

Джонсон в минувшую субботу отменил визит в РФ, заявив, что его приоритет в данный момент — подготовка к встрече G7 и организация встречи "партнеров-единомышленников" для обсуждения следующих шагов в Сирии. По данным газеты Sunday Times, он этим занимался все выходные.

В субботнем заявлении Джонсон сообщил, что детально обсудил все планы со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном. По словам Джонсона, Тиллерсон, как и планировалось, в ближайшее время посетит Москву и донесет до властей РФ скоординированную позицию Запада по ситуации в Сирии.

По данным издания, на саммите глав МИД G7 в Лукке, который открывается в понедельник, Джонсон намерен потребовать ужесточения санкций в отношении России. Как отмечает издание, британский министр хочет, чтобы в связи с химатакой в Идлибе G7 опубликовала совместное заявление, согласно которому Россия будет должна прекратить оказывать поддержку президенту Сирии Башару Асаду и вывести войска из страны. В случае отказа Москвы последуют новые санкции в дополнение к тем, что уже введены в связи с ситуацией вокруг Украины, пишет газета.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

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Как заявил позднее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии ОЗХО получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.