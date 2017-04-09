Почти скандал. Эксперт об отмене визита главы МИД Британии в Москву

Andrew Matthews / POOL / AFP

РИА Новости Украина

Напряженная международная обстановка и обострение ситуации вокруг ракетного удара США по аэродрому в Сирии не способствует развитию диалога России и Великобритании на конструктивной основе, в этой связи отмена визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в Москву была предсказуема, считает старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН, эксперт РСМД Кира Годованюк.

Ранее МИД Великобритании сообщил, что Борис Джонсон отменяет визит в Москву в связи с ситуацией в Сирии. До этого Джонсон написал в своем аккаунте в микроблоге Twitter, что поддерживает удар США в Сирии и находится в постоянном контакте с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Можно сказать, что это было предсказуемо", — сказала Годованюк РИА Новости.

По ее словам, визит был запланирован в начале марта, но уже после того, как началась его подготовка, Джонсон делал противоречивые и жесткие заявления в адрес России. В частности, он обвинял российских хакеров в вовлеченности в электоральный процесс США и даже говорил о том, что чего-то такого можно ожидать от российских хакеров и в отношении самой Великобритании, отметила эксперт.

"Такие жесткие заявления делались на протяжении определенного времени, и, в общем-то, это не способствовало проработке конструктивной двусторонней повестки", — сказала она.

По словам Годованюк, после того, как подготовка к визиту была приостановлена в связи с необходимостью Джонсона скорректировать свою внешнеполитическую повестку и необходимостью встречи с союзниками по НАТО, "уже создавалось впечатление, что визит вряд ли в ближайшем времени состоится".

"Ну а, конечно, обострение ситуация вокруг Сирии и позиция России в отношении авианалетов США на базу в Сирии, оно конечно, не способствует тому, чтобы в данном случае диалог России и Великобритании как ближайшего союзника США был на конструктивной основе", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, "сейчас как раз нужно разговаривать и договариваться как никогда раньше, поскольку ситуация, действительно, очень напряженная". "И сейчас как раз усилия дипломатов должны способствовать тому, чтобы ситуация разрешилась как можно быстрее и в конструктивном ключе", — добавила Годованюк.

Эксперт отметила, что Британия занимает достаточно жесткую позицию в отношении России. "И в данном случае диалог было довольно сложно вести по многочисленным вопросам и в более, так скажем, спокойной международной обстановке. В данном случае сейчас я не предвижу каких-то позитивных сдвигов в российско-британских отношениях в ближайшей перспективе", — подчеркнула собеседница агентства.

По ее словам, сейчас довольно напряженная международная обстановка, и Британия вряд ли пойдет на компромиссы в отношении России. Годованюк также отметила, что британская позиция будет очень сильно зависеть от российско-американских отношений.

"В данном случае сейчас предугадать очень сложно, как будут развиваться события, но я бы выражала очень осторожный оптимизм, поскольку предпосылок к улучшению российско-британских отношений на данном этапе нет", — заключила эксперт.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в сирийской провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб 4 апреля. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

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Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.