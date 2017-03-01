Джонсон заявил о необходимости усилить давление на Россию

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Великобритания и Польша никогда не признают Крым частью России и настаивают на необходимости усиления давления на Москву, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон во время совместной пресс-конференции с руководителями МИД Украины Павлом Климкиным и МИД Польши Витольдом Ващиковским в среду в Киеве.

"Это первая такая польско-британская дипломатическая миссия в Украине, и у нас общее видение мира и общие фундаментальные вещи. Мы никогда не примем аннексию (Крыма — ред.), и более того — давление на Россию должно быть усиленным. Мы здесь, чтобы помочь", — приводит слова британского министра информагентство "УНН".

Джонсон также подчеркнул, что Украина достигла значительного прогресса в реформировании. "Я хочу отметить, что эта страна сделала прогресс в реформах, мы это приветствуем. Важно рассказать миру о таких достижениях Украины ", — добавил он.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна приготовиться к тому, что будет жить в условиях санкций неопределенно долго, на Западе пытаются "увековечить" санкции, но РФ способна неплохо развиваться и в таких условиях.