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    В МИД РФ прокомментировали отмену визита Джонсона в Москву

    (обновлено: )33752
    Как заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, стабильность и последовательность перестали быть визитной карточкой внешней политики Запада.
    Мария Захарова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 апр – РИА Новости Украина. В МИД РФ прокомментировали отмену визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в Москву.

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    REUTERS TT News Agency/Noella Johansson
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    "Эта "отмена визита" последовала сразу после его "переноса". Причины британской стороной назвались разные", — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова РИА Новости.

    "Такое впечатление, что наши западные коллеги живут в какой-то собственной реальности, в которой они сначала пытаются единолично строить коллективные планы, потом их также единолично изменять, придумывая абсурдные поводы", — добавила дипломат.

    По ее словам, "мы всегда выступали за выстраивание стабильных отношений на твердой международно-правой основе".

    "К сожалению, стабильность и последовательность давно перестали быть визитной карточкой западной внешней политики", — заключила официальный представитель МИД РФ.

    Ранее сообщалось, что глава МИД Великобритания Борис Джонсон отменил визит в РФ, планировавшийся на начало будущей недели, точной даты нового визита пока нет. 

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