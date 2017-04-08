В МИД РФ прокомментировали отмену визита Джонсона в Москву

КИЕВ, 8 апр – РИА Новости Украина. В МИД РФ прокомментировали отмену визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в Москву.

"Эта "отмена визита" последовала сразу после его "переноса". Причины британской стороной назвались разные", — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова РИА Новости.

"Такое впечатление, что наши западные коллеги живут в какой-то собственной реальности, в которой они сначала пытаются единолично строить коллективные планы, потом их также единолично изменять, придумывая абсурдные поводы", — добавила дипломат.

По ее словам, "мы всегда выступали за выстраивание стабильных отношений на твердой международно-правой основе".

"К сожалению, стабильность и последовательность давно перестали быть визитной карточкой западной внешней политики", — заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что глава МИД Великобритания Борис Джонсон отменил визит в РФ, планировавшийся на начало будущей недели, точной даты нового визита пока нет.