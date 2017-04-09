Удар "возмездия" США по Сирии и неоднозначная реакция в мире

РИА Новости Украина

Обострение ситуации в Сирии, начавшееся с обвинений в адрес сирийского правительства в применении химического оружия в провинции Идлиб и последовавший за этим ракетный удар США по сирийской базе Шайрат остаются в центре внимания международного сообщества.

Сирийские оппозиционеры 4 апреля заявили о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку они возложили на правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны РФ, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

На данный момент авиабаза возобновила свою работу и функционирует в штатном режиме, сообщают сирийские военные.

Белый дом и союзники США продолжают заявлять, что удар по Сирии является соответствующим ответом на химическую атаку, которую приписывают сирийским властям. Однако некоторые представители Конгресса США и западного экспертного сообщества критикуют Трампа за необдуманный и несогласованный шаг, играющий на руку террористам.

Российская сторона, в свою очередь, резко осуждает такое вмешательство в дела суверенного государства и заявляет о нарушении США международного права.

МИД Великобритании в субботу сообщил об отмене визита Бориса Джонсона в Москву в связи с ситуацией в Сирии. Визит был запланирован на 10 апреля.

"Последние события в Сирии фундаментально изменили ситуацию. Мой приоритет сейчас — продолжать контакты с США и другими странами в преддверии встречи "семерки" 10-11 апреля, чтобы обеспечить скоординированную международную поддержку перемирию в стране и интенсификацию политического процесса. Я буду работать над организацией встречи с нашими партнерами-единомышленниками, чтобы мы могли обсудить следующие шаги", — отмечается в заявлении Джонсона.

Глава МИД Британии также сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе своего визита в Москву донесет до российских властей скоординированную позицию Запада по ситуации в Сирии.

"Я обсудил детально планы с госсекретарем США Тиллерсоном. Он посетит Москву, как и планировалось, и после встречи "семерки" сможет донести до россиян ясную и скоординированную позицию", — говорится в заявлении Джонсона.

По его словам, западные страны осуждают то, что "Россия продолжает защищать режим Асада даже после химической атаки против мирных жителей".

"Мы призываем Россию сделать все возможное для обеспечения политического урегулирования в Сирии и для работы с международным сообществом, направленной на то, чтобы шокирующие события этой недели никогда не повторялись", — говорится в заявлении Джонсона.

МИД России прокомментировал заявление главы МИД Великобритании, назвав повод для отмены визита абсурдным и отметив, что "стабильность и последовательность давно перестали быть визитной карточкой западной внешней политики".

"Такое впечатление, что наши западные коллеги живут в какой-то собственной реальности, в которой они сначала пытаются единолично строить коллективные планы, потом их также единолично изменять, придумывая абсурдные поводы", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил об уверенности США, что мировое сообщество считает удар по Сирии соответствующим ответом на химическую атаку, которую приписывают сирийским властям.

"Если вы видели ответ мирового сообщества, то люди понимают, что США действовали соответствующим образом. И в большинстве случаев в мире одобряют действия президента (США Дональда Трампа)", — сказал он.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что реакция России на удар США по Сирии его разочаровала, но была ожидаема, сообщает агентство Рейтер.

Отвечая на вопрос, были ли удары однократной акцией или началом более широкой кампании, Тиллерсон сказал, что Вашингтон будет следить за реакцией правительства Сирии на совершенные удары по аэродрому.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что у Москвы есть вопросы к США, которые она хотела бы задать госсекретарю Рексу Тиллерсону в ходе его визита в Россию, запланированного на 11-12 апреля.

"Приедет госсекретарь США, послушаем, что скажет, зададим вопросы. Я думаю, что просто нужно относиться с пониманием тех процессов, которые происходят там, при этом абсолютно четко подчеркивать недопустимость для нас подобных акций", — сказала Захарова, отвечая на вопросы телеканала "Россия-1".

Она также добавила, что удары США по сирийской авиабазе не имеют ничего общего с попытками узнать правду о возможном применении в Сирии химоружия.

"Это абсолютно не имеет никакого отношения ни к попыткам узнать, что случилось с химическим оружием, ни сделать какие-то действительно шаги по направлению к расследованию", — подчеркнула Захарова.

Российская сторона утверждает, что военная акция США в Сирии является нарушением международного права, резко осуждает такое вмешательство в дела суверенного государства.

Об этом напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на XXV Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). Он отметил, что удары США по сирийским правительственным войскам были нанесены в нарушение международного права.

Несмотря на прозвучавшие на экстренном заседании Совбеза ООН заявления постпреда США о готовности Вашингтона к "дальнейшим действиям" в Сирии, США вряд ли пойдут на повторение ракетных ударов по объектам ВС САР, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

На экстренном заседании Совбеза ООН в связи с ударом по авиабазе постпред США Никки Хейли назвала произошедшее "очень взвешенным шагом" и заявила о готовности Вашингтона к дальнейшим действиям в Сирии. При этом за текущую ситуацию в Сирии Хейли возложила ответственность на РФ и Иран.

"Практически одновременно с этим озвучили заявления американской стороны о том, что они надеются на продолжение сотрудничества с нами в Сирии. Трудно поверить в то, что они рассчитывают на это при повторении ударов", — сказал Озеров.

Говоря о прошедшем заседании СБ ООН, он отметил, что Россия "не испытывала иллюзий" по поводу того, что там будет единогласно заявлено об осуждении действий США в Сирии.

"Однако Россия твердо убеждена, что, поскольку удар по авиабазе ВС САР является нарушением норм международного права, именно ООН является той площадкой, где об этом следует говорить", — сказал Озеров.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, в свою очередь, заявил, что если нелегитимная атака США не получит адекватной оценки со стороны международного сообщества, то это может быть воспринято как сигнал к продолжению попыток достичь военным путем "все менее очевидных целей Вашингтона в Сирии". Тогда все угрозы столкновений в любой конфигурации вырастут кратно, добавил он.

По его словам, российская авиация не будет втягиваться в военные акции против США, если не будет прямой угрозы военным РФ в Сирии.

Как заявили в МИД Казахстана, эскалация конфликта в Сирии ставит под угрозу договоренности, достигнутые в рамках Женевского и Астанинского процессов.

"Дальнейшая эскалация конфликта и ужесточение позиции сторон ставят под угрозу все ранее достигнутые договоренности мирового сообщества в борьбе с террористической угрозой, в том числе в рамках Женевского и Астанинского процессов и отдаляют перспективу достижения всеобъемлющего мира и согласия на сирийской земле", — говорится в заявлении ведомства.

Однако глава МИД Италии Анджелино Альфано высказал мнение, что авиаудар США по сирийскому аэродрому парадоксально может дать толчок замедлившемуся в последние месяцы процессу переговоров по урегулированию в Сирии.

"Пентагон ясно сказал, что речь идет о единичной акции. Парадокс состоит в том, что именно единоразовое действие может вывести из тупика процесс переговоров, который в последние месяцы претерпел значительное замедление", — заявил Альфано в интервью газаете Il Corriere della Sera.

Ранее руководство Италии выступило в поддержку действий США в Сирии. Премьер страны Паоло Джентилони назвал американский удар "мотивированной реакцией на военное преступление" сирийских властей, а Альфано заявил, что ракетный обстрел стал ответом на чувство безнаказанности и "сигналом для сдерживания рисков последующего использования химического оружия".

Экс-госсекретарь США Джон Керри положительно оценивает американский удар по авиабазе в Сирии, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник.

По данным издания, Керри "полностью поддерживает" нанесение удара по авиабазе Шайрат, а также "рад видеть, что это случилось быстро". По его мнению, если удары будут осуществлены точно, то они "смогут помочь оживить дипломатический канал" для разработки мирного соглашения, сообщает газета.

Высокую оценку ракетному удару США по авиабазе в Сирии дал и премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в телефонном разговоре с вице-президентом США Майклом Пенсом.

"Действия США стали отражением чувств и гласа совести всего международного сообщества на преступления против человечности, совершаемые режимом (президента Сирии Башара) Асада", — цитирует его слова агентство Anadolu.

Премьер Турции отметил, что Анкара ожидает от Вашингтона большего участия в сирийском вопросе, и готова оказать посильную помощь усилиям США в данном направлении, сообщает агентство.

Критика в адрес действий США в Сирии звучит и со стороны некоторых членов Конгресса и западных экспертов, которые называют данную военную акцию опрометчивым, несогласованным шагом, способствующим успехам террористов.

Президент США Дональд Трамп, осуществив удары по аэродрому в Сирии, нарушил свои предвыборные обещания, такие как намерение воздержаться от ненужного военного вмешательства, заявил РИА Новости член сената штата Вирджиния Ричард Блэк.

Он отметил, что нестабильностью в Сирии могут воспользоваться террористы. "Я думаю, ИГ извлечет выгоду там, где это возможно", — заявил Блэк.

Член палаты представителей конгресса США Тулси Габбард в эфире телеканала CNN заявила, что военная акция США вызывает у нее "злость и недовольство". Это "опрометчивый шаг, который предпринял президент Трамп", подчеркнула она.

По ее словам, доказательства, о которых заявляет Вашингтон, должны были быть представлены на рассмотрение конгресса и американцев.

Сенаторы также скептически отнеслись к утверждению, что химическую атаку в Хан-Шейхуне осуществил правительственный режим в Сирии.

Британский эксперт по международным отношениям, главный редактор журнала Politics First Маркус Пападопулос, свою очередь, считает, что "нападение Трампа на Сирию создало в стране прецедент, с возможностью новых военных действий США в этой стране".

"Реакция России будет критически важна для выживания сирийского правительства и для роли России на международной арене. Простых слов осуждения со стороны Кремля будет недостаточно. Жесткие меры со стороны президента Путина обязательны. Важно отметить, что СССР никогда не допустил бы нападения на Сирию", — сказал Пападопулос РИА Новости.

По его словам, нападение на независимую, самостоятельную страну продемонстрировало, что "Трамп, как и его предшественники, будет использовать военную силу для достижения геостратегических целей США, задирая и запугивая другие страны мира и сохраняя свою мировую гегемонию".

"За нападением США на сирийскую авиабазу последовало нападение ИГИЛ. Трамп очень ясно продемонстрировал связи США и ИГИЛ", — сказал Пападопулос.

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