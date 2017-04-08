Глава МИД Британии отменил визит в РФ

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КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Глава МИД Великобритания Борис Джонсон отменил визит в РФ, планировавшийся на начало будущей недели, точной даты нового визита пока нет. Об этом сообщили РИА Новости в субботу в британской дипмиссии в Москве.

Ранее в субботу МИД Великобритании сообщил, что визит Джонсона в РФ отменен.

"Посольство уведомило МИД РФ об отмене визита", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, поставлена ли в известность российская сторона относительно отмены визита главы британского внешнеполитического ведомства в Россию.

Собеседник добавил, что "новой даты визита Джонсона в Москву нет". Он также отметил, что это не перенос ранее планируемого визита, а отмена. "Британская сторона остается в контакте с российской стороной по вопросу визита Джонсона в РФ", — заключил собеседник агентства.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания и Польша никогда не признают Крым частью России и настаивают на необходимости усиления давления на Москву.