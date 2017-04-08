наверх
08.04.201716:21
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91- 0.09
  • USD27.10- 0.06
Рубрики
Ещё
    В мире

    Глава МИД Британии отменил визит в РФ

    (обновлено: )133
    Как сообщили в британской дипмиссии в Москве, новой даты визита Джонсона в Москву нет. Согласно информации, британская сторона остается в контакте с РФ по вопросу визита Джонсона.
    Борис Джонсон. Архивное фото
    OLI SCARFF / AFP

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Глава МИД Великобритания Борис Джонсон отменил визит в РФ, планировавшийся на начало будущей недели, точной даты нового визита пока нет. Об этом сообщили РИА Новости в субботу в британской дипмиссии в Москве.

    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    REUTERS TT News Agency/Noella Johansson
    Обзор мировых СМИ: теракт в Стокгольме, напряжение между США и РФ

    Ранее в субботу МИД Великобритании сообщил, что визит Джонсона в РФ отменен.

    "Посольство уведомило МИД РФ об отмене визита", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, поставлена ли в известность российская сторона относительно отмены визита главы британского внешнеполитического ведомства в Россию.

    Собеседник добавил, что "новой даты визита Джонсона в Москву нет". Он также отметил, что это не перенос ранее планируемого визита, а отмена. "Британская сторона остается в контакте с российской стороной по вопросу визита Джонсона в РФ", — заключил собеседник агентства.

    Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания и Польша никогда не признают Крым частью России и настаивают на необходимости усиления давления на Москву.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    В толпу на авто: теракты в Стокгольме и Лондоне
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    "Торнадовцев" доставили в суд под охраной автоматчиков. Видео
    Дело "Торнадо": судный день
    Экономический эксперт Виктор Скаршевский
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"