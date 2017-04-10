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    МИД Великобритании намерен добиваться новых санкций против РФ со стороны G7

    Тема:

    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (190)

    (обновлено: )41
    По информации СМИ, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон хочет, чтобы в связи с химатакой в Идлибе G7 опубликовала заявление, согласно которому РФ будет должна прекратить оказывать поддержку президенту Сирии Башару Асаду и вывести войска из страны.
    Борис Джонсон. Архивное фото
    Andrew Matthews / POOL / AFP

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон намерен потребовать от глав МИД стран "Большой семерки" ужесточения санкций в отношении России, передает газета Times.

    Ракетный удар США по Сирии
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    Томагавк, скальп и химическая атака. Невыученные сирийские уроки

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    Как пишет издание, Джонсон хочет, чтобы в связи с химатакой в Идлибе G7 опубликовала совместное заявление, согласно которому Россия будет должна прекратить оказывать поддержку президенту Сирии Башару Асаду и вывести войска из страны. В случае отказа со стороны Москвы последуют новые санкции в дополнение к тем, что уже введены в связи с ситуацией вокруг Украины, пишет газета.

    Отмечается, что документ по поводу санкций уже подготовлен для встречи глав МИД G7 в Италии. Их целью будет "сделать жизнь очень тяжелой" для правительственных чиновников.

    Джонсон убежден, что "химатака и быстрое использование силы президентом Дональдом Трампом, который выпустил 59 ракет по сирийской авиабазе, представляет собой новую возможность облегчить страдания страны после шести лет гражданской войны", пишет газета.

    В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

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