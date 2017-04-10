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    Маккейн: заявления Белого дома привели к химатаке в Сирии

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (188)

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    По словам сенатора США Джона Маккейна, химическая атака в Сирии стала возможной благодаря заявлениям представителей Белого дома о том, что свержение президента Сирии Башара Асада не является для США приоритетом.
    Визит делегации американских сенаторов в Грузию. Сенатор США Джон Маккейн
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    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Сенатор США Джон Маккейн в эфире телеканала CBS заявил, что администрация президента США Дональда Трампа частично несет ответственность за химическую атаку в Идлибе.

    Ракетный удар США по Сирии
    Скриншот
    Томагавк, скальп и химическая атака. Невыученные сирийские уроки

    Смотрите также: Ракетный удар США по авиабазе в Сирии: последствия

    По его словам, к этому привели заявления представителей Белого дома о том, что свержение президента Сирии Башара Асада не является для США приоритетом.

    "Думаю, что, вероятно, отчасти был виноват он (Белый дом)", — сказал Маккейн.

    В то же время сенатор поддержал решение Дональда Трампа нанести удар по Сирии. "То, что сделал президент, я считаю важным первым шагом, это разворот политики последних восьми лет", — заявил Маккейн.

    В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

    Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

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