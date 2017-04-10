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    Коалиция США и сирийская оппозиция отбили атаку ИГ на юге Сирии

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    По данным пресс-службы коалиции, атака была предпринята на гарнизон Ан-Танф на юге Сирии. В общей сложности в ней принимали участие 20-30 боевиков, в том числе с поясами смертников, и бронированные автомобили со взрывчаткой.
    Сирийская оппозиция
    REUTERS Khalil Ashawi

    КИЕВ, 10 апр – РИА Новости Украина. Силы коалиции во главе с США и бойцы сирийской оппозиции отразили в субботу атаку боевиков группировки "Исламское государство", сообщает пресс-служба коалиции.

    Ракетный удар США по Сирии
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    По данным пресс-службы, атака была предпринята на гарнизон Ан-Танф на юге Сирии. В общей сложности в ней принимали участие 20-30 боевиков, в том числе с поясами смертников, и бронированные автомобили со взрывчаткой. При поддержке авиации наступление ИГ удалось отбить, а автомобили уничтожить. О потерях среди террористов и бойцов оппозиции не сообщается.

    США вместе с союзниками с 2014 года наносят в Сирии удары по ИГ. Одновременно США оказывают помощь в обучении и вооружении сирийской оппозиции, которая ведет наземные боевые действия с ИГ. В стране действуют около тысячи американских спецназовцев, которые занимаются такой подготовкой, а также разведкой и артиллерийской поддержкой местных сил в боях с террористами.

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