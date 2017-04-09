США предупреждали РФ об ударе по Сирии по военным каналам – Белый дом

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. США предупреждали РФ об ударе по авиабазе ВВС Сирии по военным, но не по политическим каналам, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

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"Что касается этого удара, то наши военные действовали по обычному плану по каналам для предотвращения конфликтов, поскольку мы (США и РФ – ред.) действуем вместе в одном операционном районе, поэтому мы гарантировали, что предотвращаем конфликт в плане военной ответственности. Но никаких контактов с политическим руководством в Москве до удара не было", — сказал Спайсер в эфире телеканала Fox News.

"Это (удар в Сирии – ред.) ясный сигнал как для нашей страны, так и для всего мира, что этот президент (Дональд Трамп – ред.) будет делать все, что требуется, для наших национальных интересов", — добавил он.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.